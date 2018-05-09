Bedelli Askerlik Hakkında Sevindiren Yeni Açıklama

Bedelli askerlik hakkında son dakika açıklaması geldi.
AK Parti Grup toplantısı öncesinde bölgede hazır bulunan basın mensuplarının sorularına yanı veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerin tartışmalı konusu olan bedelli askerlik ile ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın bugün kaleme aldığı haberine göre, gazetecilerin, "İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?" şeklinde yönlendirdiği sorusuna ise Milli Savunma bakanı Canikli, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok" şeklinde cevap verdi.
Peki sizce bedelli askerlik çıkmalı mı? Yorumlar aşağıdaki kısma.
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Bedelli askerlik kesinlikle çıkmalıdır. Başbakanımız profesyonel orduya geçildi dedi, Daha neyi bekliyorsunuz ve yaş şartı aranmamali
Bedelli askerlik çıksın ve bir sefere mahsus yaş şartı aranmasın sesimizi siz duyurun .
Askere gitmeyen mini etek giyip gezsin korkaklar
Çıkarsalar da çıkarmasalar da akpye oy yok
Bedelli çıkması gerek zaten düzenli orduya geçildi daha neyi uzatıyorlar anlamıyorum ‘buda sizin göreviniz’ derken kendi yakınlarına görev değil herhalde . Müslümanlıkta ayrımcılık varmı ki kendi oğulları gitmiyorken bir başkası gitsin , önce vicdan olması gerek . Yanlış düşüncedeler .
Kesinlikle gerekli ve çıkmalı da. Çünkü profesyonel orduya geçiş yaptığımız şu dönemde olmazsa olmazlardan. Ülke ekonomisi açısından da çok önemli bir yatırım olur. Ordan gelen para ile savunma sanayimizi güçlendirerek TSK ya yatırım yapılır. Askerde olanları da kapsamalı, seçim için çok büyük bir koz olur mu.
Çıkmalı mağdur olanlar var, memur olanlar var
Bedelle askerlik çıkmalıdır.Düzenli orduya geçiş yapıldı.Paralı asker dönemine geçildi artık profesyonel kişilerle devam ediliyor.Bunun mantıklı Ve doğru bir yaklaşım olduğunu başarılarını duydukça görüyoruz.Savunma bakanlığına yapılacak yatırım söz konusu ise kullanılacak durumlar göz önüne alınarak bedelle askerlik gelirse mantıklı bir yaklaşım olacaktır.Bedelli askerlik gelmelidir.Bu seçim politikası değil de normalde savunmaya yapılacak yatırım İçin de mantıklı bir düşüncedir.