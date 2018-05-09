Bedelli Askerlik Hakkında Sevindiren Yeni Açıklama

Bedelli askerlik hakkında son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Grup toplantısı öncesinde bölgede hazır bulunan basın mensuplarının sorularına yanı veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerin tartışmalı konusu olan bedelli askerlik ile ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın bugün kaleme aldığı haberine göre, gazetecilerin, "İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?" şeklinde yönlendirdiği sorusuna ise Milli Savunma bakanı Canikli, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok" şeklinde cevap verdi.

Peki sizce bedelli askerlik çıkmalı mı? Yorumlar aşağıdaki kısma.

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