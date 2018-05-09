Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bedelli Askerlik Hakkında Sevindiren Yeni Açıklama

Bedelli askerlik bekleyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli açıklama Milli Savunma bakanı Nurettin Canikli'den geldi.

banner396

Bedelli Askerlik Hakkında Sevindiren Yeni Açıklama

Bedelli askerlik bekleyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli açıklama Milli Savunma bakanı Nurettin Canikli'den geldi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:40
Bedelli Askerlik Hakkında Sevindiren Yeni Açıklama

Bedelli askerlik hakkında son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Grup toplantısı öncesinde bölgede hazır bulunan basın mensuplarının sorularına yanı veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerin tartışmalı konusu olan bedelli askerlik ile ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın bugün kaleme aldığı haberine göre, gazetecilerin, "İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?" şeklinde yönlendirdiği sorusuna ise Milli Savunma bakanı Canikli, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok" şeklinde cevap verdi.

Peki sizce bedelli askerlik çıkmalı mı? Yorumlar aşağıdaki kısma.

BEDELLİ ASKERLİK HABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması
Kııçdaroğlu'ndan Flaş Bedelli Askerlik Açıklaması
Kııçdaroğlu'ndan Flaş Bedelli Askerlik Açıklaması
İYİ Parti'den Önemli Bedelli Askerlik Önerisi
İYİ Parti'den Önemli Bedelli Askerlik Önerisi
2018 Bedelli Askerlik İçin Sevindiren Yeni Açıklama
2018 Bedelli Askerlik İçin Sevindiren Yeni Açıklama
Hükümetten Kafa Karıştıran Bedelli Askerlik Açıklaması
Hükümetten Kafa Karıştıran Bedelli Askerlik Açıklaması
Son Dakika! Hükümetten Bedelli Askerlik Açıklaması
Son Dakika! Hükümetten Bedelli Askerlik Açıklaması
2018 Bedelli Askerlik Ücreti Tartışmaları Başladı
2018 Bedelli Askerlik Ücreti Tartışmaları Başladı
Bedelli Askerlikte Yeni İddia: O Şart Aranmayacak-28 Nisan 2018
Bedelli Askerlikte Yeni İddia: O Şart Aranmayacak-28 Nisan 2018
Son Güncelleme: 09.05.2018 10:06
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikBedelli Askerlik 2018HaberSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Samet Kalaycı 4 saat önce

Bedelli askerlik kesinlikle çıkmalıdır. Başbakanımız profesyonel orduya geçildi dedi, Daha neyi bekliyorsunuz ve yaş şartı aranmamali

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emrah kutlu 4 saat önce

Bedelli askerlik çıksın ve bir sefere mahsus yaş şartı aranmasın sesimizi siz duyurun .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emre 4 saat önce

Askere gitmeyen mini etek giyip gezsin korkaklar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Barıs 4 saat önce

Çıkarsalar da çıkarmasalar da akpye oy yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ateş 4 saat önce

Bedelli çıkması gerek zaten düzenli orduya geçildi daha neyi uzatıyorlar anlamıyorum ‘buda sizin göreviniz’ derken kendi yakınlarına görev değil herhalde . Müslümanlıkta ayrımcılık varmı ki kendi oğulları gitmiyorken bir başkası gitsin , önce vicdan olması gerek . Yanlış düşüncedeler .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Erdal 4 saat önce

Kesinlikle gerekli ve çıkmalı da. Çünkü profesyonel orduya geçiş yaptığımız şu dönemde olmazsa olmazlardan. Ülke ekonomisi açısından da çok önemli bir yatırım olur. Ordan gelen para ile savunma sanayimizi güçlendirerek TSK ya yatırım yapılır. Askerde olanları da kapsamalı, seçim için çok büyük bir koz olur mu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 4 saat önce

Çıkmalı mağdur olanlar var, memur olanlar var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Samet 4 saat önce

Bedelle askerlik çıkmalıdır.Düzenli orduya geçiş yapıldı.Paralı asker dönemine geçildi artık profesyonel kişilerle devam ediliyor.Bunun mantıklı Ve doğru bir yaklaşım olduğunu başarılarını duydukça görüyoruz.Savunma bakanlığına yapılacak yatırım söz konusu ise kullanılacak durumlar göz önüne alınarak bedelle askerlik gelirse mantıklı bir yaklaşım olacaktır.Bedelli askerlik gelmelidir.Bu seçim politikası değil de normalde savunmaya yapılacak yatırım İçin de mantıklı bir düşüncedir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Mehmet Şimşek'ten Dolar Kuru Açıklaması: "Reel Ekonomiden Kopuk"
Mehmet Şimşek'ten Dolar Kuru Açıklaması: "Reel Ekonomiden Kopuk"
Benzin ve Motorine İndirim: İşte Yeni Fiyat Tarifesi
Benzin ve Motorine İndirim: İşte Yeni Fiyat Tarifesi
SON DAKİKA: Trump'ın İran Açıklaması Sonrası Dolar Fırladı (Dolar/TL Rekor Kırdı)
SON DAKİKA: Trump'ın İran Açıklaması Sonrası Dolar Fırladı (Dolar/TL Rekor Kırdı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim