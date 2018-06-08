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Bedelli Askerlik Gündeme Alındı: Bedellide Yaş ve Ücret ile İlgili Flaş Gelişme !

Bedelli askerlikte yaş ve ücret tartışmaları başladı. Son günlerde gündemde konuşulan ve seçim sonrası masaya yatırılacak olan bedelli askerlikte ücret ve yaş ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

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Bedelli Askerlik Gündeme Alındı: Bedellide Yaş ve Ücret ile İlgili Flaş Gelişme !

Bedelli askerlikte yaş ve ücret tartışmaları başladı. Son günlerde gündemde konuşulan ve seçim sonrası masaya yatırılacak olan bedelli askerlikte ücret ve yaş ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

08 Haziran 2018 Cuma 11:33
Bedelli Askerlik Gündeme Alındı: Bedellide Yaş ve Ücret ile İlgili Flaş Gelişme !

Son günlerin en çok konuşulan meselesi bedelli askerlik meselesi oldu.

On binlerce vatandaşın beklediği ve bir an önce çıkmasını istediği bedelli askerlik meselesi son günlerde hükümetin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı ile Başbakan başta olmak üzere art arda gelen açıklamalarda bedelli askerlik meselesinin seçim sonrası değerlendirmeye alınacağı ve bu konuda nihai kararın seçim sonrası alınacağı belirtildi. 

MAHİR ÜNAL'DAN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerlik ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu siyasetin gündemindedir, bu konunun çözümü için siyaset üzerine düşeni yerine getirecektir.

Başbakanımız bakış açısının müspet olduğunu söyledi ama 'gündemimizde var' demedi, 'seçimden sonra değerlendirilir' dedi. Ben de aynı şekilde yeni hükümet sistemi geldiğinde değerlendirilir dedim. Sayın Cumhurbaşkanı, 'zamanı geldiğinde buna bakarız' dedi.."

BEDELLİDE YAŞ

Bedelli askerliğin çıkıp çıkmayacağı son günlerde sıkça konuşulurken merak edilen bir diğer konu ie bedellide yaş ve ücret ne kadar olacak? sorusu oldu. 

Kulislerden edinilen son dakika bilgilerine göre bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği, ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu, hükümetin de bu talepleri değerlendirmeye alarak bu konuda yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Öte yandan alınan bir diğer bilgiye göre de bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre ücretin 10 ile 25 bin arasında da değişebleceği, bu konuda nihai kararın seçim sonrası alınacağı belirtiliyor. 

Peki sizce bedellide yaş ve ücret nasıl olmalı? Yorum ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından iletebilirsiniz.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Başbakan binali Yıldırım yaptığı açıklamada bedelli askerlik ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

Bazı bilgileri ben paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim.

  • Yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585.210,
  • Yoklama kaçağı 570.422,
  • Bakaya 56.947,
  • Firar 5772.
  • Askerliğini ertelemiş olanlar 2.930.279, bu öğrencilik dışında erteleyenler.
  • Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1.885.438.
  • Silah altında bulunan er sayısı da 360.869.
  • Ve 2019'da planlanan silah altına alınacak sayı 345.933.

Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933'e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu.

İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetlerde silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik.

Bu insanlar ne yapacak? Hayatını planlayacak, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye'nin gerçekleri budur. 5,5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2018 11:56
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Barış 45 dakika önce

daha fazla kişinin faydalanması için yaş 23 olsun. Ücreti 20 bin olsun

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Deniz 45 dakika önce

Sayı çok yaş düşürülüp miktar azaltılmalı

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Serkan Aydın 45 dakika önce

Yaş 28 miktar 15 bin olmalı. Yoksulların gözetilmesi lazım. 20 ve üzeri olursa bizim açımızdan fiyasko olur.

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Sema 44 dakika önce

Bedelli yaş sınırı 28 çok yüksek yaş sınırının düşürülmesi daha uygun olacak

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Suphi Yılancı 44 dakika önce

En fazla 15 olma bence abartmamalari lazım bedelli diye 25 bin bu insanalar parayı yerde buluyor devletimzin biraz daha duyarlı olup bizide düşünmesi lazım en fazla 15

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Mehmet 43 dakika önce

Sayın cumhurbaşkanımız sayın başbakanımız sizler en iyi kararı vereceğinize eminim maddi durum ortada ama sizlerden ricamız yaş 25 bedel 15 olsun ki durumu iyi olmayan insanlar da faydalansin saygılarımızla

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Harbiii 42 dakika önce

28 yasini doldurmus olani askeri personel olarak kabul etmiyorlar 27 28 den baslamali yas siniri.

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Ayşe Öz 39 dakika önce

Sayın Başbakanımızın bedelli askerlikle ilgili tespitleri ve olumlu görüşleri herkesi sevindiren bir haber oldu. Benim isteğim yaş şartının 25'e düşürülmesidir. Özel sektör çalışanları hayatını düzene sokmak ve aile kurmak istiyor fakat askerlik sebebiyle işten ayrıldığında yine aynı işine devam etme garantileri yok. Bu durum da çoğu şeye engel oluyor.

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