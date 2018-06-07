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'Bedelli Acil Çıkmalı' Başlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu (Son Bedelli Açıklamaları)

Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinde yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada bedelli askerliğin bir an önce gelmesi istendi.

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'Bedelli Acil Çıkmalı' Başlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu (Son Bedelli Açıklamaları)

Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinde yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada bedelli askerliğin bir an önce gelmesi istendi.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:37
'Bedelli Acil Çıkmalı' Başlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu (Son Bedelli Açıklamaları)

Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar internet üzerinden başlattığı kampanya ile bedelinin bir an önce çıkması için çağrıda bulundu.

Son günlerde gündemin en çok konuşulan konuları arasında olan bedelli askerlik, sosyal medya üzerinde de gündemdeki yerini kaybetmiyor  Twitter'da vatandaşlar bedelli acil çıkmalı başlığı altında paylaşımlar yapmaya başladı.

BAŞBAKAN'IN SON AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli bekleyenleri sevindiren açıklamayı şu şekilde vermişti:

Bazı bilgileri ben paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim.

  • Bakın şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585.210,
  • Yoklama kaçağı 570.422,
  • Bakaya 56.947,
  • Firar 5772.
  • Askerliğini ertelemiş olanlar 2.930.279, bu öğrencilik dışında erteleyenler.
  • Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1.885.438.
  • Silah altında bulunan er sayısı da 360.869.
  • Ve 2019'da planlanan silah altına alınacak sayı 345.933.

Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933'e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu.

İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetlerde silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik.

Bu insanlar ne yapacak? Hayatını planlayacak, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye'nin gerçekleri budur. 5,5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bedelli hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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