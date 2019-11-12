Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104828
ALTIN
270.019
DOLAR
5.7478
STERLIN
7.3703
EURO
6.3289
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

BDDK’nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi

Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkı'nda Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BDDK’nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi

Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkı'nda Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

12 Kasım 2019 Salı 22:29
BDDK’nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi

Kanun teklifine göre, BDDK ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından katkı payı alamayacak. Ayrıca 'Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği' kurulacak.

Merkez Bankası, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek.

Teklife göre, kanunla ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki ilişkileri, bu alanda oluşabilecek sorunların tespiti ve gelişim alanlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından izlenecek.

Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracında topladığı fonları bankalar nezdinde açılacak hesaba aktarmak zorunda olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2019 21:26
Anahtar Kelimeler:
YetkiKanun TeklifiTbmmTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğalgaz faturanızı düşürecek tasarruf yolları!
Doğalgaz faturanızı düşürecek tasarruf yolları!
Vakıf Emeklilik, ayrıcalıklarla dolu Yaşam Kulüpleri dünyasını yeniledi
Vakıf Emeklilik, ayrıcalıklarla dolu Yaşam Kulüpleri dünyasını yeniledi
‘İlk İşim Girişim’ 2019 Yarışmasının Kazananları Belli Oldu!
‘İlk İşim Girişim’ 2019 Yarışmasının Kazananları Belli Oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim