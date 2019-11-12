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BDDK’nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi

Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkı'nda Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BDDK’nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi

Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkı'nda Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

12 Kasım 2019 Salı 22:29
BDDK’nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi

Kanun teklifine göre, BDDK ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından katkı payı alamayacak. Ayrıca 'Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği' kurulacak.

Merkez Bankası, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek.

Teklife göre, kanunla ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki ilişkileri, bu alanda oluşabilecek sorunların tespiti ve gelişim alanlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından izlenecek.

Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracında topladığı fonları bankalar nezdinde açılacak hesaba aktarmak zorunda olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 22:31
Anahtar Kelimeler:
YetkiKanun TeklifiTbmmTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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