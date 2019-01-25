BDDK'dan son dakika kredi kartı borç kredisi kararı!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), bankalar tarafından kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredisinde vade 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

Yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede de değişikliğe gidildi.

Buna göre; sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak.

Bankacılık kanununda yer alan "kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler" başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak.

TAŞIT KREDİSİNE YENİ DÜZENLEME

Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı.

Buna göre; tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak.

Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL'den, 120,000 TL'ye çıkarıldı.

Kaynaklar; Reuters

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