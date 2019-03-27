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BDDK’dan Kuyumculara Müjde! Kredi Kartlarına Taksit İmkanı Geri Geliyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2018 Ağustos’ta yapılan düzenlemeyle kuyumcuların kredi kartlarına taksit yapmasını yasaklamıştı. Ekonomik kriz ile birlikte sektörün canlanması için esnafın taleplerine kulak veren BDDK düzenlemeyle kredi kartına taksite izin verecek.

BDDK’dan Kuyumculara Müjde! Kredi Kartlarına Taksit İmkanı Geri Geliyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2018 Ağustos’ta yapılan düzenlemeyle kuyumcuların kredi kartlarına taksit yapmasını yasaklamıştı. Ekonomik kriz ile birlikte sektörün canlanması için esnafın taleplerine kulak veren BDDK düzenlemeyle kredi kartına taksite izin verecek.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:46
BDDK’dan Kuyumculara Müjde! Kredi Kartlarına Taksit İmkanı Geri Geliyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız." dedi

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayı öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit yapılabildiğini anımsattı.

Ağustos 2018'de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Mehmet Ali Akben, kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getireceklerini dile getirdi.

Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacağının altını çizen Akben, yeni düzenlemenin hem tüketiciler hem de sektör için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 27.03.2019 18:52
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