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BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme kararı!..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların kredi işlemlerine dair yürürlükte olan yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmasına karar verdi. Yönetmelik taslağı yayımladı. Yönetmelik taslağında bazı özel amaçların haricindeki tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak sabitlendi.

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BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme kararı!..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların kredi işlemlerine dair yürürlükte olan yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmasına karar verdi. Yönetmelik taslağı yayımladı. Yönetmelik taslağında bazı özel amaçların haricindeki tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak sabitlendi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:18
BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme kararı!..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların kredi işlemlerine dair yürürlükte olan yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmasına  karar verdi. Yönetmelik taslağı yayımladı. Yönetmelik taslağında bazı özel amaçların haricindeki tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak sabitlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni yönetmelik taslağı hazırlanarak yayımlad. Yönetmelik taslağında tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay olarak sabitllendi. Ayrıca yönetmelik taslağında kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirildi.

Taslakta "tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz" denildi.

Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemelere yer verildi.

Kredi kartında taksit 12 ayı geçemeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu taslağına göre, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dan bu konuda yapılan açıklama şu şekilde;

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" hazırladı.

Buna göre, bu süre elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.

Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemeyecek.

(REUTERS)

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Son Güncelleme: 02.08.2018 10:59
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