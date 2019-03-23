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BDDK’dan Flaş Soruşturma!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, müşterilerini manipülatif döviz alımına yönlendirdiği yönünde şikayetler olan bankalar için soruşturma başlattı.

BDDK’dan Flaş Soruşturma!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, müşterilerini manipülatif döviz alımına yönlendirdiği yönünde şikayetler olan bankalar için soruşturma başlattı.

23 Mart 2019 Cumartesi 21:59
BDDK’dan Flaş Soruşturma!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, müşterilerini manipülatif döviz alımına yönlendirdiği yönünde şikayetler olan bankalar için soruşturma başlattı.

BDDK tarafından yapılan yazılı açıklamada soruşturma açılan bankaların, müşterilini manipülatif döviz alımına yönlendirmeye çalıştıkları iddiasıyla soruşturma açıldığını açıkladı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır.

Konu hakkında kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir."

JP MORGAN İNCELENECEK!

"22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli idari ve hukuki süreç yürütülecektir." Dendi.

Son Güncelleme: 23.03.2019 22:04
Anahtar Kelimeler:
bddk dan flaş soruşturma
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