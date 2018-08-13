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BDDK Swap İşlemlerine Sınırlama Getirdi,SWAP Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaptığı son dakika açıklaması ile SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. BDDK'nın bu kararı sonrasında insanlar SWAP nedir, SWAP işlemi Nedir gibi soruların cevaplarını aramaya başladılar.

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BDDK Swap İşlemlerine Sınırlama Getirdi,SWAP Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaptığı son dakika açıklaması ile SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. BDDK'nın bu kararı sonrasında insanlar SWAP nedir, SWAP işlemi Nedir gibi soruların cevaplarını aramaya başladılar.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 01:21
BDDK Swap İşlemlerine Sınırlama Getirdi,SWAP Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaptığı son dakika açıklaması ile SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. BDDK'nın bu kararı sonrasında insanlar SWAP nedir, SWAP işlemi Nedir gibi soruların cevaplarını aramaya başladılar.

SWAP NEDİR?

Basit tanımıyla takas alamına gelen swap işlemi Türkiye’de döviz almak isteyenlerin TL borçlanarak bunu gerçekleştirmesini sağlayan bir bankacılık işlemidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurumu’nun bu işleme bankaların özkaynakları nispetinde sınırlama getirmesi keyfi hatta spekülatif amaçlı işlemlerin önüne geçmek için alınmış bir karar olarak değerlendirilebilir. Zira bu sınırlama ile yabancı yatırımcının TL’ye ulaşma maliyetleri yükselecek bir anlamda döviz alma ve fiyat farklarından para kazanma iştahları sınırlanacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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