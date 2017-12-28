BDDK Kredi Kartıyla İnternetten Alışverişlerde Onay Süresini Uzattı

BDDK Kredi Kartıyla İnternetten Alışveriş Düzenlemesinde Onay Süresini Uzattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Banka ve Kredi kartlarında internetten alışverişte kart hamilinden onay süresinin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 31 Ocak 2018'e kadar uzatıldığını açıkladı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben , "Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos'ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık'a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor.

Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA