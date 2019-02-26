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BDDK duyurdu! Kredi Kartlarında Değişiklik!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu. İşte detaylar...

BDDK duyurdu! Kredi Kartlarında Değişiklik!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu. İşte detaylar...

26 Şubat 2019 Salı 12:03
BDDK duyurdu! Kredi Kartlarında Değişiklik!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu. İşte detaylar...
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bazı ürün ve hizmetlere ilişkin kredi kartlarına yapılan taksit sürelerinde değişikliğe gitti. Kuruluş'tan yapılan açıklamaya göre, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda taksit sayısı 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı  maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;  Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya, Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:49
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bddk duyurdu kredi kartlarında değişiklik
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