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BDDK'dan Kredi Kartı Sahiplerine 'Otomatik Ödeme' Uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kartlar internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinden alınacak onay süresine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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BDDK'dan Kredi Kartı Sahiplerine 'Otomatik Ödeme' Uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kartlar internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinden alınacak onay süresine dair önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:46
BDDK'dan Kredi Kartı Sahiplerine 'Otomatik Ödeme' Uyarısı

BDDK'dan Kredi Kartı Sahiplerine 'Otomatik Ödeme' Uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  Kartlar internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinden alınacak onay süresine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Otomatik ödeme talimatı bulunan ve söz konusu süreçle ilgili bankaya onay vermeyen müşterilerin 31 Ocak 2018 tarihine kadar bankalarına internet alışverişi konusunda onay vermesi gerektiğinin bildirildiği duyuruda, vatandaşın mağdur olmaması için bankaların da bu konuda bilgilendirme yapması gerektiği bildirildi. Kredi Kartı dolandırıcılığı vakalarının çoğalmasıyla birlikte BDDK internette kartla alışveriş döneminde 'Onay' sürecini başlatmıştı. BDDK tarafından alınan kararla birlikte banka kartı ve kredi kartı sahiplerinin internetten alışveriş için bankalarına onay vermesi gerektiği , aksi durumda alışveriş yapılamayacağı bildirilmişti.  

Onay süreci daha önce bankalar ve vatandaştan gelen talep doğrultusunda iki kez uzatılmıştı. 31 Ocak 2018 tarihine kadar çalıştıkları bankalara onay vermeyen kişilerin kredi kartları ve banka kartları internet alışverişine kapatılacak. Daha sonra da onay vermek mümkün. 31 Ocak 2018 tarihinden sonra da kredi kartı sahipleri onay işlemlerini yapabilecekler. Ayrıca yeni kredi kartları ve banka kartları internet alışverişlerine kapalı olarak teslim edilecek, müşteri talep ederse onay verilecek.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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