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BDDK'dan çok önemli açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yapılacak olan swap işlemleri hakkında önemli bir açıklama yaptı.

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BDDK'dan çok önemli açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yapılacak olan swap işlemleri hakkında önemli bir açıklama yaptı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 18:08
BDDK'dan çok önemli açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yapılacak olan swap işlemleri hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı Türk Lirası olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önceden kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, konu ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulmasının uygun bulunduğu ifade edildi.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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