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BDDK açıkladı! Altında taksit sayısı yine değişti

BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarıldığını açıkladı.

BDDK açıkladı! Altında taksit sayısı yine değişti

BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarıldığını açıkladı.

25 Ekim 2019 Cuma 11:57
BDDK açıkladı! Altında taksit sayısı yine değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartıyla yapılan kuyum harcamalarında değişiklik yaptı. Kurum, 24 Ekim 2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verdi.

Çeyrek altın, gram altın alımlarında ise taksit yasağı bulunuyor.

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