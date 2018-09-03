Bayramı Ülkelerinde Geçiren Suriyeliler Dönmeye Başladı!...

Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve kurban bayramı tatili için 1 Eylül 2018 ile 18 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, tatilin sona ermesinden sonra Türkiye'ye dönmeye başladılar.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapmaya başlayan Suriyeliler, polis ekipleri nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde dönüş ve giriş kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na gönderiliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik ve giriş kaydı kontrolünden sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.

Yetkililer, Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 31 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 17.00 mesai bitimine kadar tamamlanacağını, ilk günden itibaren yaklaşık 461 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini paylaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla 35 bin 840 Suriyeli Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Suriye'ye gitmişti.

Kaynaklar; Sputnik

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