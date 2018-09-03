Bayramı Ülkelerinde Geçiren Suriyeliler Dönmeye Başladı!...

Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve kurban bayramı tatili için 1 Eylül 2018 ile 18 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, tatilin sona ermesinden sonra Türkiye'ye dönmeye başladılar.
Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapmaya başlayan Suriyeliler, polis ekipleri nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde dönüş ve giriş kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na gönderiliyor.
Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik ve giriş kaydı kontrolünden sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.
Yetkililer, Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 31 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 17.00 mesai bitimine kadar tamamlanacağını, ilk günden itibaren yaklaşık 461 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini paylaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla 35 bin 840 Suriyeli Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Suriye'ye gitmişti.
Kaynaklar; Sputnik
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Bizde berde kaldı bunlar diye meraklanıyorduk
Suriyede. Savaş varsa. Bu adamlar nasıl tatile gidiyolar anlamış değilimm ülkede. Savaş. Varsa nasıl tatile gidiyorlar tatile gidiyorlarsa savaş demekki yok. Bizim ülkemizde ne işleri var Allah içinnnnnnnn
Gitmeye gidiyorlar gelmesinler bari bu nasıl savaş istedikleri zaman gezmeye ziyarete gidiyorlar gidip kaçak mal getirip satıyorlar bu kadar da olmaz gelmesinler artık gitsinler
Yeter artık almayın şunları
Kapidan iceri almayin sunlari suriye tarafinda kurdugunuz kamplara yonlendirin vatanini birakip kacanlari bu ulkeye ne diye aliyonuz tampon bolge olusturdunuz zaten insani ihtiyaclarini da karsiliyorsunuz da yeter artik misafirperverlik biyere kadar her bayramda.gidip geliyorlar multecilikten cikti bunlar artik ...