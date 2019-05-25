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Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat !

Ramazan bayramı dolayısı ile alişverişleri arttı bunlardan biride internetten yapılan alışverişler internetten alışveriş yapanlara bir uyarıda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi, bayramda internetten alışveriş yapacak kişileri dolandırıcılık konusunda uyardı.

Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat !

Ramazan bayramı dolayısı ile alişverişleri arttı bunlardan biride internetten yapılan alışverişler internetten alışveriş yapanlara bir uyarıda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi, bayramda internetten alışveriş yapacak kişileri dolandırıcılık konusunda uyardı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:21
Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat !

Ramazan bayramı dolayısı ile alişverişleri arttı bunlardan biride internetten yapılan alışverişler internetten alışveriş yapanlara bir uyarıda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi, bayramda internetten alışveriş yapacak kişileri dolandırıcılık konusunda uyardı.
 

Ramazan Bayramı dolayısıyla internetten alışveriş yapan vatandaşlara karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Araştırmalara göre, bu yıl Ramazan ayında e-ticaret satışları, geçen yıla nazaran büyük bir artış gösterdi. Ramazan’da oruç tutan vatandaşlar, istenilen saatte kapıda ödeme seçeneğinden dolayı internet alışverişlerini daha fazla tercih ediyor.

Ramazan’da internetten yapılan yiyecek satışları yaklaşık yüzde 50 oranında artarken Ramazan paketi bağışları bile internet üzerinden yapılıyor. Ülkemizde internet alışverişleri her geçen gün artarken, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaşılıyor. Çünkü satış yapan markaların büyük bir çoğunluğu kurumsal olmadığı için tüketiciler karşısında muhatap bulamıyor” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Haber3

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bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat
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