Bayramda çalışanlar dikkat! Çifte yevmiye

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bakanlığın açıkladığı takvime göre 4.5 gün resmi tatil bulunuyor. Resmi tatillerde çalışanlar hem normal günlük yevmiyelerini hem de tam gün için ödeme yapılacak. Üstelik bayram tatili içerisinde mesai varsa ayrıca ödeme yapılacak.

Kurban Bayramını geride bıraktık fakat tatil hala devam ediyor. Yarın 9 günlük tatil bitecek ve iş başı yapılacak. Fakat kamu çalışanlarına tanınan bu 9 günlük tatil özel sektöre yansımadı. Özel sektörde çalışanlar Pazartesi günü mesailerine başladı.

Bazı firmalar arefe gününü tatil ilan edip çalışanlarına 9 günlük tatil yaptırsa da birçok işyeri arefe günü çalışmaya devam etti. Bu arada bazı mesleklerde bayram süresince çalışma da devam etti.



Bu nedenle 4.5 günlük kurban bayramında resmi tatil boyunca birçok vatandaş çalıştı.

Bu çalışmaların ayrıca mesai hakedişi bulunuyor. Kanunlar resmi tatillerde çalışan sigortalıların çifte yevmiye alacağı konusunda net ifadeler içeriyor.

Bayramda yapılan çalışmaların mutlaka para olarak ödenmesi gerekiyor. Bu çalışmalar karşılığında izin yaptırılması söz konusu olmuyor. O yüzden işverenlerin bu konuya dikkat etmesinde yarar var.

Ödenmeyen ücretler çalışanlara haklı fesih ile tazminat imkanı getiriyor. Yani bayramda resmi tatilde çalışan işçiler mutlaka mesai ücreti alması gerekiyor. Yapılan mesainin yerine izin kullandırılamıyor.



Bayramda çalışan işçilere verilecek ücret normal dönemde verilen ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Bir başka deyişle çift yevmiye olarak hesaplanıyor. Zamlı ücretler 4.5 gün için ayrı ayrı hesaplanıyor.

Yani bayramın tamamında çalışan işçi için 4.5 günlük mesai hesaplanıyor. Bayramın bir kısmında çalışanlar için ise çalıştığı kadar ödeme alıyor.



Aylık maaş alarak çalışan bir kişi için toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.



Yani maaşı 3.000 TL olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçi için bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilave olarak ayrıca 100 lira daha ödenecek. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil 200 lira alacak. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7,5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödenecek.



Bayramlarda ve diğer resmi tatillerde işçiler zorla çalıştırılamıyor.

Bu günlerde çalışmak istemeyen işçi için bir zorlama yapılamıyor. Çalışmak istemeyen işçi izin yapıyor.

Ancak iş sözleşmesinde bayramlarda çalışma yapılacağı konusunda bir anlaşma imza altına alınmışsa bu kez işçinin çalışması zorunlu oluyor. O yüzden iş sözleşmesi yaparken her maddeyi okumakta fayda var. Sözleşme gereği çalışmak durumunda olan işçiye de yukarıdaki hesapta olduğu gibi bayram ücreti ödeniyor.

Kaynaklar; Haber7

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