Bayramda Çalışan Personel Ne Kadar Ek Ücret Alır?

15 Haziran Cuma günü Ramazan Bayramının ilk gününü idrak edeceğiz. Bayramda kamu kurumları bünyesinde çalışan personeller izinli sayılıyor. Ancak özelde birçok kişi bayramda da çalışıyor. Bayramda çalışmakta olan personeller, ne kadar maaş alabileceklerini merak edip araştırmaya başladı.

Bayramda çalışan personellere verilecek ücret, İş Kanununda yer alıyor. Ödenecek ücret, İş Kanunu’nun 47’nci maddesinde düzenlenmiş durumda. Bu yasaya göre; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayana o günün ücreti ödeniyor. Tatil yapmayarak çalışanlara ise çalışılan her gün için bir günlük ek ücret verilir. Zamlı ücret ödemesi, üç günlük bayram süresi ile Arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları da kapsıyor. Bu şekilde değerlendirilecek olursa Arefe günü öğleden sonra çalışanlar, bu süre için çift yevmiye alacak. Bayram boyunca çalışan personellerin de çift yevmiye alması gerekiyor.

Alınacak ücreti bir örnekle açıklamak gerekirse, aylık maaşı 2400 lira olan bir kişi, bayramın ikinci ve üçüncü gününde çalışacak olursa, tatil yapmayarak çalıştığı için günlük ek olarak (2400/30) 80 lira olacak. Böylece iki gün çalışan işçiye ek 160 lira daha ödenecek. İşçi 2400 lira yerine 2560 lira maaş alacak. Ücreti saatlik ödenenler de yine aynı şekilde saate göre hesaplama yapıldığında 2 kat ücret alacak.

Bayram için ödenen fazla mesai, harçlık ya da ikramiyeler kıdem tazminatı hesabında da kullanılıyor. Söz konusu ödemeler eğer düzenli olarak her bayramda yapılıyorsa, bu ödenen paralar işçinin toplam kazançlarına dahil ediliyor ve tazminatı artırıyor. Burada önemli olan husus bayram ödemesinin bir kez değil sürekli hale gelmiş olması.

İŞÇİNİN ONAYI GEREKİYOR

İşveren bayram ve tatil günlerinde çalıştırmak için işçinin onayını almak zorunda. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılıyor. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu bu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekiyor. Bu günler, yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz. Yani ücretli izin süresinden sayılmaz.



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