Bayram İkramiyesinin Kapsamı Genişletildi-O Vatandaşlar da Alacak

Bugün AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bayram ikramiyesi hakkında önemli ifadeler kullandı.

Grup Toplantısının açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, İsrail terörünü lanetleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah acı bir haber aldık. Malatya Darende’de AKP Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcı Sıraç Bingöl ve Emrullah Ataş, seçim işlerinden sorumlu kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah’tan kendilerine rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun mekanları cennet olsun. Maalesef İsrail’in devlet terörüne şahit olduk. İsrail’i şiddetle lanetle kınıyoruz. Bölgede barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. TBMM’de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşımızın Filistin’in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanını atılmış kurşunlardır. İsrail’in şiddetine kol kanat geren ABD yönetimi bilmelidir ki zulüm insanlara kurşun yağdıranları abad etmeyecektir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz. Bu karar yok hükmündedir. ABD yönetimi BM’de 128 ülkenin iradesini yok saydı sonu. 60 insanın hayatı. ABD büyükelçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçti."

İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Başbakan açıklamasının devamında bayram ikramiyesinin kapsamının genişletildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İkramiyeden Milli sporcular, şehit ve gazi yakınları, terörden zarar görenler de yararlanacak."

"Sadece emeklilerimiz değil şehit yakını ve gazilerimiz de yararlanacak. Şampiyon sporcular da yararlanacak. Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak."

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