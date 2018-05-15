Bayram İkramiyesi Hakkında Yeni Açıklama: Maaşa Miktarına Göre mi Verilecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi hakkında yeni açıklama geldi.

TBMM'de grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, emekli ikramiyeleri hakkında gündemdeki iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"Adaylar meydanı çıktı ya bol keseden vaadler özgürlük nutukları. Adayın biri çıkmış diyor ki bu ülkede başörtüsü sorunu bitti. Ha şunu bileydin kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin? O zaman yanımızda yer alacaktın. Bütün bu engeller aşıldıktan sonra konuşmak kolay. Bir süre önce emeklilerimizi yaşlılarımızı ilgilendiren önemli kararlar aldık. Meclis'te görüşüldü kabul edildi.

Emeklilerimize ramazan ve kurban bayramı öncesi bin lira vereceğiz dedik inşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri bunlar böyle dedi ama bu ödemeyi yapmayacaklar yapsalar bile şu 500-1500 arasında maaş alanlara 300 lira 1500-2000 arasındakilere şu kadar diye kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bu yalanları atanlara şunu söylüyorum AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun, bakılmadan, her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta. Net eline geçen para brüt değil. Sadece emeklilerimiz değil bundan şehit yakını ve gazilerimiz de yaralanacak. Şampiyon sporcular da terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak.

24 Haziran tarihi bir seçim olacak. 13. seçimimizi yapıyoruz. Bu seçimde 16 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz halk oylaması yani parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine göre ilk seçimi yapıyoruz. Artık idaredeki vesayet kalıntıları tamamen ortadan kalkmış oluyor. 24 Haziran'da önümüze bir cumhurbaşkanlığı için bir de milletvekilleri için sandık konacak. Yasama meclisini de millet seçecek yürütme heyetini de millet sandıkta seçecek. Bundan sonraki seçimlerde artık güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi başlıyor. Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil. Gerisi çok önemli Meclis de bu dönemde cumhurbaşkanlığı kadar önemde geliyor. Daha yapacak çok işimiz var gidecek çok yolumuz var.''

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