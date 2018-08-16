bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

Ramazan ve Kurban Bayramlarından emeklilere vaat edilen emekli ikramiyeleri (Bağ-Kur ve SGK emeklilerine) ödemeleri başladı. Emekli vatadanşlar maaş aldığı hesaplarında bayram ikramiyelerini görünce sevinç yaşamaya başladılar.

Emekli İkramiyesini çekmek için Yozgat PTT Müdürlüğü önüne erken saatlerde gelen vatandaşlar bayram ikramiyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

PTT'den bayram ikramiyesini alan fabrika işçi emeklisi Nazım Yılmaz (72) '' Allah devletimize seval vermesin, bu bayram ikramiyeleri gerçekten ilaç gibi geldi. Kıt kanaat geçindiğimiz maaşlarımız ile bayram harçlığı ayırmak da zorlanıyorduk. Bayramlar da böyle güzel şeyler olmalı'' diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

Parasını alan bir başka emekli Ayşe Nuran Delibaş (65) '' kurbanlık paramız devlet babadan. Bu para ile gidip kurbanlık alacağım'' diyerek bayram ikramiyesini nasıl kullanacağını anlattı.

Emekli Sandığı emeklilerine ise "bayram ikramiyeleri" yarın ödenecek.

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