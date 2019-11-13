Başvurular Bugün Başlıyor! Ayda 1300 TL Verilecek!

SGK çalışan anne desteği ön kayıt ve kreş ve bakıcı desteği alma şartları oldukça merak ediliyor. Kadın istihdamını artırmak amacıyla yeni bir pilot çalışma hayata geçiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği desteği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 700 kadına bakıcı parası verilecek. Başvurular bugün başlıyor. Kreş desteği başvuruları nasıl yapılır? Kimler kreş desteğine başvuru yapabilir? İşte çalışan anneler için bakıcı desteği ile ilgili merak edilen detaylar. Kreş yardımının alınabilmesi için anne veya babanın sigortalı olarak çalışıyor olması, annenin maaşının düşük seviyelerde olması ve bebeğe bakacak kimsenin olmaması gerekir.

Eğitimli bakıcıya

0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten çalışan annelere verilen bu destek, aslında anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek. Bakıcıların 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya onaylı sertifika ile ispatlaması gerekiyor.

Destekten yararlanmak için başvurular internet üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılacak.

Çalışan Anne Desteği başvuruları ne zaman?

Çalışan Anne Desteği için ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba Günü başlayacak. Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön başvuru kaydını başarıyla yapan ilk 3 bin 700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecek.

Çalışan Anne desteğinden kimler faydalanabilecek?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilecek.

Çalışan Anne desteğinden yararlanabilmeniz için taşımanız gereken şartlar nelerdir?

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24. ay dahil) çocuğunuzun olması,

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız.

• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK'ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.)

Sigortalı ve eğitimli

Proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına da tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 Euro) mali destek sağlanacağını da belirten Bakan Selçuk, "Bu destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Selçuk, sloganı 'sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' olan projede, faydalanıcılara verilecek mali yardımın toplamda 160 milyon lirayı bulacağını söyledi.

Çocuklar kreşe

Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde geçtiğimiz haftalarda da 0-60 (5 yaşına kadar) aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira destek sağlanacağı açıklanmıştı. Bu destekten de kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalaması, brüt asgari ücretin iki katını (2019 yılı için 5.116 TL)

aşmayan anneler faydalanıyor.

Bebek Bakıcı Parası Alma Şartları

Annelerin T.C. vatandaşı olması, ebeveyn ile bakıcının aynı ilde ikamet etmesi, bebeğin 0-2 yaş aralığında olması, annenin herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak istihdam edilmesi, bakıcının 18 yaşından daha büyük olması ve bakıcının kadın olması, bakıcının en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

Bakıcı Parası Başvuruları Nereye Yapılır?

Bakıcı başvuruları SGK'ya yapılmaktadır. Bakıcı parasının alınabilmesi için, bebek bakıcısı çalıştıracak olan bireyin SGK şubelerine başvuru yapması ve mali desteğe ihtiyaç duyduklarına dair dilekçe teslim etmesi gerekmektedir. İşe giriş tarihiyle birlikte sigortalılık tarihi bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalı ve aynı zamanda işverenlerin bildirgeyi en yakın SGK'ya teslim etmesi gerekiyor. Anne veya babanın bildirgeyi doldurmasına rağmen teslim etmemesi halinde, yargı kararıyla vekaletname verilmiş olan kişiler de belgeyi teslim edebilir. SGK şubesinin çok uzak bir bölgede olması halinde gerekli belgeler PTT veya özel kargo firmaları araçlığıyla da SGK'ya gönderilebiliyor. Kreş Yardımı Detayları 0-5 yaş çocuk sahibi çalışan annelere kreş yardımları yapılmaktadır. Kreş fiyatlarının aileye büyük bir yük olması durumunda devlet, maddi olanaksızlıklar yaşayan vatandaşlara maddi destek vermektedir. SGK personeli tarafından maaş denetlemesi yapılır, maddi olanaksızlık olduğu tespit edilmesi halinde aylık kreş yardımları hayata geçirilmektedir.

Kimler Kreş Eğitimi Görebiliyor?

Çocuğun sosyal bir çevre edinebilmesi ve iletişimlerini güçlendirebilmesi için kreş eğitimleri verilmektedir. 0-5 yaş dönemlerinde yalnızca ailesiyle vakit geçiren çocuklar genellikle çevrelerine daha korumacı olabilmektedir. Çocukların daha dışa dönük olabilmesi için de kreş eğitimleri büyük bir öneme sahiptir. Kreş ücretleri bu noktada ailenin ekonomik durumunu yorabilmektedir.

Kreş Yardımı Nedir?

Kreş yardımının alınabilmesi için anne veya babanın sigortalı olarak çalışıyor olması, annenin maaşının düşük seviyelerde olması ve bebeğe bakacak kimsenin olmaması da teşvik verilmesinde önemli bir etkendir. Yalnızca T.C. vatandaşları başvuru yapabilmekle birlikte 5 yaştan daha büyük çocuklar için ana okulu devlet desteğinin incelenmesi gerekmektedir. Kreş Yardımı Başvuru Detayları Çalışan anne için kreş yardımı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılmaktadır. Ödemeler devlet tarafından ödenmekte olduğunda işverenler ödeme ve vergilerden de muaf tutulmaktadır.