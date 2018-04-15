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Başvurular Başladı: TOKİ'den 185 TL Taksitle Ev Sahibi Olun (55 Bin TL'den Başlayan Fiyatlar)

TOKİ Başkanından son dakika açıklaması geldi. Ergün Turan yaptığı açıklamada 38 farklı İlde binlerce konutun 55 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulduğu belirtildi.

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Başvurular Başladı: TOKİ'den 185 TL Taksitle Ev Sahibi Olun (55 Bin TL'den Başlayan Fiyatlar)

TOKİ Başkanından son dakika açıklaması geldi. Ergün Turan yaptığı açıklamada 38 farklı İlde binlerce konutun 55 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulduğu belirtildi.

15 Nisan 2018 Pazar 13:38
Başvurular Başladı: TOKİ'den 185 TL Taksitle Ev Sahibi Olun (55 Bin TL'den Başlayan Fiyatlar)

TOKİ Başkanı bir son dakika açıklamasında bulundu.

Ergün Turan yaptığı son dakika açıklamasında 38 İlde yoplamda 6 bin 893 konutun satışa çıkarıldığı ve 55 bin TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşları nev sahibi yapıldığını dile getirdi. Ev satın almak isteyen vatandaşlar için taksitlerin de 185 TL'den başladığına yer verildi. TOKİ Başkanı Turan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutumuz kira öder gibi taksitle açık satışta. Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 60 bin konutla kapattık. 2018 yılında da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz."

Son 3,5 yıldır inşa edilen konutların yüzde 95'inin, 2017 yılında ise yapılanların yüzde 98'lik kısmının alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlardan oluştuğunu aktararak sözlerini sürdüren Turan, şu anda Türkiye'nin 38 ilinde 6 bin 893 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 55 bin liradan, taksitlerin ise aylık 185 liradan satşa sunulduğu belirtildi.

KURASIZ VE ÖNŞARTSIZ SATIŞ

Ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konutların satışa sunulacağını bildirek sözlerini sürdüren Turan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır 'dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz kura çekimlerinde şahitlik ediyoruz. Milletimizin sevinç gözyaşları, o mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutumuz kira öder gibi taksitle açık satışta."

ÖNEMLİ ŞART

TOKİ'ye başvuru yapacak vatandaşların daha önce hiç konut sahibi olmaması gerektiğini hatırlatarak sözlerini sürdüren Turan, "Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın satışları netliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecektir." dedi.

Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ'nin web sayfasında yer aldığını aktaran Turan, başvuru şartlarının satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini söyledi.

Satışta olan konutların bulunduğu il ve detayları bilgi için https://www.toki.gov.tr/ adresini ziyaret edin.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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