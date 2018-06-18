Başvuru Sayısı 500 Bine Yaklaştı-İmar Barışı Nedir Başvuru Nasıl Yapılacak, Bedel Ne Kadar?

Hükümet tarafından müjdesi geçtiğimiz ay verilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine 10 günde toplamda 492 bin 869 kişi başvuru yaptı.

Milliyet'te yer alan haberde, Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurular devam ediyor.

Bu kapsamda, vatandaşları sevindiren bu düzenlemeye 10 günde toplamda 461 bin 737 konut sahibi, 31 bin 132 de iş yeri sahibi olmak üzere 500 bine yakın kişi başvurunu yaptı. Böylece İmar Barışı düzenlemesiyle Yapı Kayıt Belgesi için müracaat eden vatandaşların sayısı 492 bin 869'a ulaştı.

Başvurular Ramazan Bayramı'nda da hız kesmeden devam ederken, 3 günlük bayram süresince 121 bin 913 kişi İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulundu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada bulunan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayabilecekler.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

1 “İmar barışı ve yapı kayıt belgesi” adıyla açılacak bölümde vatandaş, bakanlığın hazırladığı formu dolduracak, yapının fotoğraflarını çekip sisteme yükleyecek.

2 Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlar üzerinden de başvuru yapılması gündemde. Tuzcuoğlu, “Bizim lisanslandıracağımız yerlerden bu işlemleri yapabilecekler. Yapı denetim firmaları, lisanslı harita kadastro büroları, il müdürlüklerini dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

3 Vatandaşa, beyanında değişiklik yapabilmesi için 24 saat süre tanınacak. Bu süre sonunda cep telefonuna SMS yoluyla banka hesap numarası gelecek.

4 Bankaya harcını yatırdıktan sonra ikinci bir mesajla yapı kayıt belgesinin hazır olduğu bildirilecek.

5 Her başvuruya özel bir barkod numarası verilecek. Vatandaş kendisine verilen barkod numarası ile e-devlet sitesi üzerinden yapı kayıt belgesini alabilecek.

BEDEL NASIL BELİRLENECEK?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınacak.

Kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçeye kaydedilerek kentsel dönüşüm için kullanılmak üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

a) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/metrekare

b) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/metrekare

c) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 TL/ metrekare

d) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 TL/metrekare

e) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2.000 TL/metrekare

f) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.

200 METREKARE ÜZERİNDEKİ 4 KATLI KONUT

İstanbul Ümraniye İnkılap Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı konut olan toplam 300 metrekarelik bina için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:

Rayiç değeri: 420 TL

Yapının yaklaşık maliyeti: 300x1000= 300.000 TL

Arsa için emlak vergisi değeri: 200x420.47= 84.094 TL

Toplam bedel: 300.000 84.094= 384.094 TL

Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 384.094x0.03= 11.523 TL

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