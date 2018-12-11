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Başvurana Karşılıksız 50 Bin TL

Siirt ilinde iş kurmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimciliği geliştirme destek programı çerçevesinde faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. KOSGEB'in hibe destek kredisinden yararlanmak isteyen girişimci vatandaşlara en son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2018’de sona ereceği belirtildi.

Başvurana Karşılıksız 50 Bin TL

Siirt ilinde iş kurmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimciliği geliştirme destek programı çerçevesinde faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. KOSGEB'in hibe destek kredisinden yararlanmak isteyen girişimci vatandaşlara en son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2018’de sona ereceği belirtildi.

11 Aralık 2018 Salı 16:56
Başvurana Karşılıksız 50 Bin TL

Siirt ilinde iş kurmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimciliği geliştirme destek programı çerçevesinde faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. KOSGEB'in hibe destek kredisinden yararlanmak isteyen girişimci vatandaşlara en son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2018’de sona ereceği belirtildi.
 

Girişimci vatandaşların 50 bin liraya kadar geri ödemesiz, 100 bin TL'ye kadar geri ödemeli olarak maddi destek alabileceklerini ifade eden KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimcinin Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10 bin lira geri ödemesiz kuruluş desteği verileceğini açıkladı.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç'ın açıklamaları şöyle;

“İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40 bin TL'ye kadar geri ödemesiz ‘Performans Desteği’ ödemesi yapılabilecek. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5 bin TL'ye kadar ilave destek sağlanacağı, KOSGEB tarafından belirlenen ‘İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200 bin TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300 bin TL olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; İHA - Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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başvurana karşılıksız bin tl
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Ömer 6 gün önce

Ağrı'da da aynı performansı bekliyoruz hayvancılıkla uğraşıyorum destek istiyorum

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Onur 6 gün önce

Devlet malı deniz yemeyen keriz diye ahmakça bir söylem var umarım ülkemizi üretimde gerçekten temsil edecek insanlar faydalanir bu destekten

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