Başvuran Herkese 1300 TL Veriliyor! Üstelik karşılıksız!

102 Milyar TL’lik dev bütçe vatandaşa ilaç gibi geldi. Başvuran herkes bu paradan alabiliyor ve karşılıksız veriliyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR’a başvuranların sayısı kasım ayında 136 bin 311 oldu. Bir önceki ayda başvuranların sayısı 121 bin 592 olmuştu.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar sisteme 7 milyon 724 bin 373 kişi başvuruda bulunurken, 5 milyon 54 bin 87 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Başvuranlara toplamda 13 milyar 941,6 milyon TL ödemede bulunuldu.

Aynı ayda işsizlik ödeneğinden 465 bin 105 kişiye 357,3 milyon TL ödeme yapılırken, 342 kişiye 506 bin 413 TL kısa çalışma, 866 kişiye 562 bin 922 TL yarım çalışma ödemesi yapıldı. Ücret Garanti Fonu’ndan ise 420 kişiye 1 milyon 379 bin 703 TL ödendi.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı 102,0 milyar TL’ye ulaştı İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı kasım sonu itibarıyla 102 milyar 14,0 milyon TL’ye ulaştı. Bir önceki ayda rakam 101 milyar 36,9 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, fonun aylık getirisi yüzde 0,63, yıllık getirisi yüzde 7,64 oldu.Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 90,11’i kuponlu tahvil, yüzde 8,21’i mevduat, yüzde 1,68’i kuponsuz tahvilden oluştu.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı bir çok çalışanın ümidi durumda. Kovulursam bir süre işsizlik maaşıyla idare ederim diyen çalışanların hepsine işsizlik maaşı veriliyor mu? İşsizlik maaşı alabilmek için hangi şartlara sahip olmak ve ne yapmak gerekiyor? İşsizlik sigortası 13’üncü yılına girerken, 5.3 milyon başvurudan 1.5 milyonunun talebi reddedildi. İşte yeni başvuracakların dikkat etmesi gereken çok önemli detaylar…

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2002’den bu yana yaklaşık 13 yıl geçti. bu süre zarfında işsizlik maaşı için başvuranlardan yaklaşık 1.5 milyonuna ret cevabı verildi. Koşullar daha sonra biraz yumuşatılsa da hâlâ işsizlik maaşı alınmasının önünde ciddi engeller var. Evlilik, askerlik gibi nedenlerle ayrılmanın kabul edilmiyor olması, kamudaki mevsimlik işçilerin çalışmasının, 6 ay sigorta primi ödeme şartının dolmasına 1 gün kala 5 ay 29 gün sonra askıya alınması, işverenlerden işten çıkış belgesi alınmasında problem yaşanması gibi nedenler işsizlik maaşının alınmasını zorlaştırıyor. Ayrıca işsizlik sigortasından para alınabilmesi için öncelikle iş akdinin işçinin kusurundan dolayı sona ermemesi şartı bulunması da kıdem tazminatından dolayı işçinin aleyhine işleyen bir duruma dönüşüyor. Çünkü kimi işverenler kıdem tazminatı ödememek için işçiye kusur yükleme yoluna başvurabiliyor. Bu durumda işçi hem kıdem tazminatından hem de hakkı olan işsizlik maaşından mahrum kalıyor.

MİLYONLAR KAPSAMDA DEĞİL

İşsizlik maaşı alabilmek için ayrıca, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içerisinde de en az 600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. İşçi 119 gün çalışıp işsiz kalmışsa maalesef işsizlik maaşı da alamıyor.

9 BİN MEVSİMLİK İŞÇİ ALAMIYOR

Tüm zorlukların dışında zaten 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışanlar, aynı kanuna göre geçici personel olarak çalıştırılanlar, 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye bağlı çalışan kamu çalışanları, askeri personel, hâkim ve savcılar, Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki akademik personel, işsizlik sigortası kapsamında değil. 5620 sayılı kanuna göre kamu şirketlerindeki mevsimlik işçiler sadece 1 mali yılda 5 ay 29 gün çalıştırılabildiği için bu çalışanlar 6 aylık süreyi dolduramayarak işsizlik maaşından mahrum kalıyor. Sayıları yaklaşık 9 bin olan kamudaki mevsimlik işçilerin yüzde 60’ı şeker fabrikalarıyla demiryolu şirketi TCDD’de görev yapıyor. Bu çalışanların kadro sorununun çözümüne ilişkin teklif verilmesine karşın henüz düzenleme yapılmadı.

GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN YASAL ENGEL YOK

Kanunda mevsimlik işçilerin işsizlik sigortası kapsamında olduklarına dair bir ifade yer almıyor. 600 gün ve 120 gün şartına uyanlar alabilir.