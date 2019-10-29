Başvuran Herkese 1300 TL Veriliyor! Üstelik karşılıksız!

102 Milyar TL’lik dev bütçe vatandaşa ilaç gibi geldi. Başvuran herkes bu paradan alabiliyor ve karşılıksız veriliyor.
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR’a başvuranların sayısı kasım ayında 136 bin 311 oldu. Bir önceki ayda başvuranların sayısı 121 bin 592 olmuştu.
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar sisteme 7 milyon 724 bin 373 kişi başvuruda bulunurken, 5 milyon 54 bin 87 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Başvuranlara toplamda 13 milyar 941,6 milyon TL ödemede bulunuldu.
Aynı ayda işsizlik ödeneğinden 465 bin 105 kişiye 357,3 milyon TL ödeme yapılırken, 342 kişiye 506 bin 413 TL kısa çalışma, 866 kişiye 562 bin 922 TL yarım çalışma ödemesi yapıldı. Ücret Garanti Fonu’ndan ise 420 kişiye 1 milyon 379 bin 703 TL ödendi.
İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı 102,0 milyar TL’ye ulaştı İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı kasım sonu itibarıyla 102 milyar 14,0 milyon TL’ye ulaştı. Bir önceki ayda rakam 101 milyar 36,9 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, fonun aylık getirisi yüzde 0,63, yıllık getirisi yüzde 7,64 oldu.Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 90,11’i kuponlu tahvil, yüzde 8,21’i mevduat, yüzde 1,68’i kuponsuz tahvilden oluştu.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
İşsizlik maaşı bir çok çalışanın ümidi durumda. Kovulursam bir süre işsizlik maaşıyla idare ederim diyen çalışanların hepsine işsizlik maaşı veriliyor mu? İşsizlik maaşı alabilmek için hangi şartlara sahip olmak ve ne yapmak gerekiyor? İşsizlik sigortası 13’üncü yılına girerken, 5.3 milyon başvurudan 1.5 milyonunun talebi reddedildi. İşte yeni başvuracakların dikkat etmesi gereken çok önemli detaylar…
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2002’den bu yana yaklaşık 13 yıl geçti. bu süre zarfında işsizlik maaşı için başvuranlardan yaklaşık 1.5 milyonuna ret cevabı verildi. Koşullar daha sonra biraz yumuşatılsa da hâlâ işsizlik maaşı alınmasının önünde ciddi engeller var. Evlilik, askerlik gibi nedenlerle ayrılmanın kabul edilmiyor olması, kamudaki mevsimlik işçilerin çalışmasının, 6 ay sigorta primi ödeme şartının dolmasına 1 gün kala 5 ay 29 gün sonra askıya alınması, işverenlerden işten çıkış belgesi alınmasında problem yaşanması gibi nedenler işsizlik maaşının alınmasını zorlaştırıyor. Ayrıca işsizlik sigortasından para alınabilmesi için öncelikle iş akdinin işçinin kusurundan dolayı sona ermemesi şartı bulunması da kıdem tazminatından dolayı işçinin aleyhine işleyen bir duruma dönüşüyor. Çünkü kimi işverenler kıdem tazminatı ödememek için işçiye kusur yükleme yoluna başvurabiliyor. Bu durumda işçi hem kıdem tazminatından hem de hakkı olan işsizlik maaşından mahrum kalıyor.
MİLYONLAR KAPSAMDA DEĞİL
İşsizlik maaşı alabilmek için ayrıca, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içerisinde de en az 600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. İşçi 119 gün çalışıp işsiz kalmışsa maalesef işsizlik maaşı da alamıyor.
9 BİN MEVSİMLİK İŞÇİ ALAMIYOR
Tüm zorlukların dışında zaten 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışanlar, aynı kanuna göre geçici personel olarak çalıştırılanlar, 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye bağlı çalışan kamu çalışanları, askeri personel, hâkim ve savcılar, Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki akademik personel, işsizlik sigortası kapsamında değil. 5620 sayılı kanuna göre kamu şirketlerindeki mevsimlik işçiler sadece 1 mali yılda 5 ay 29 gün çalıştırılabildiği için bu çalışanlar 6 aylık süreyi dolduramayarak işsizlik maaşından mahrum kalıyor. Sayıları yaklaşık 9 bin olan kamudaki mevsimlik işçilerin yüzde 60’ı şeker fabrikalarıyla demiryolu şirketi TCDD’de görev yapıyor. Bu çalışanların kadro sorununun çözümüne ilişkin teklif verilmesine karşın henüz düzenleme yapılmadı.
GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN YASAL ENGEL YOK
Kanunda mevsimlik işçilerin işsizlik sigortası kapsamında olduklarına dair bir ifade yer almıyor. 600 gün ve 120 gün şartına uyanlar alabilir.
BU MESAJI YAYINLARSINIZ YAYINLAMAZSINIZ SİZE KALMIŞ ÖNCELİKLE HABER BAŞLIĞI İLE HABER İÇERİĞİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 1300 TL DİYORSUNUZ SIRF HABERE TIKLATMAK İÇİN BU BAŞLIK ATILAMAZ SİZİ ESEFLE KINIYORUM. İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARINI ARAŞTIRMADAN HABER YAPMIŞSINIZ NASIL BU MAAŞ ALINIR ANLATMAMIŞSINIZ İŞTEN ÇIKTIKTAN NE KADAR SONRA NEREYE BAŞVURULARAK HANGİ BANKA ARACILIĞI İLE ALINIR ANLATMAMIŞSINIZ. KISACA SIRF HABER YAPMAK İÇİN HABER YAPMIŞSINIZ. BEN HABER OKUMA HASTASIYIM GAZETE OLSUN ONLÜNE OLSUN BİRÇOK SİTEDEN HABER OKUYORUM AMA SİZİN KADAR UCUZ HABER YAPAN GÖRMEDİM ADINIZ KPSS KAFE AMA SİTE İSMİ İLE ALAKASIZ BİRÇOK HABERİNİZ MEVCUT YA İSMİNİZİ DEĞİŞTİRİN YADA İÇERİKLERİNİZİ KALİTELİ İÇERİK ÜRETİP 1 HABER YAPMAYIP KALİTESİZ İÇERİKLE HABER ÜRETİP 100 HABER YAPARAK KAZANÇ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ YAPMAYIN BİR OKUYUCUNUZ OLARAK SİZLERE TAVSİYEMDİR.BU MESAJIDA YAYINLARSANIZ KENDİNİZE NE KADAR GÜVENDİĞİNİZİN İŞARETİDİR HABER BAŞLIĞI İLE İÇERİK BİRİRİNİ TAMAMLAMALIDIR YAPILACAK HABER İYİCE ARAŞTIRILIP YAPILMALIDIR. BÖYLE YAPARAK BİR YERE VARAMAYIZ NEDEN BİR YURTDIŞI HABER SİTELERİ KADAR TIKLANMANIZ YOK NEYİNİZ EKSİK ONLARDAN Bİ DÜŞÜNÜN İSTERSENİZ, UNUTMAYIN Kİ KALİTE DETAYDA SAKLIDIR.. KALİTELİ HABER YAPMAK BU KADAR ZOR MU EĞER ZOR GELİYORSA BENİ HABER YAPAN BİLİŞİM PERSONELİNİZİN ALDIĞI MAAŞIN YARISINI ALARAK SİZE NASI HABER YAPILIR GÖSTEREYİM. SİZDEN RİCAM DAHA KALİTELİ İÇERİKLE HABER YAPMANIZ BU DEDİKLERİMİ İSTER SUBJEKTİF ALGILAYIN İSTER OBJEKTİF ALGILAYIN BU SİZE KALMIŞ BİR MESELE BEN BİR OKUYUCUBUZ OLARAK SİZLERE DİYECEĞİMİ DEDİM..
Üstteki okura katılıyorum
Eyer doğruysa şartlar neyse bende istiyor kabul ediyorum evliyim eşim hamile borcum var eşyam yok gece konduda oturuyorum
Başvuran herkese diyorsunuz sonrada işsizlik maaşı olmaz haberi iyi yapın
Milleti calismaya tesvik edeceklerine yatsinlar diye işsizlik ücreti nin avantajlarindan bahseden bir ülke olduk vah ülkem vah...
Arkadaşa katılıyorum
Başvuran herkes alıyor diye algı yapınca elinize ne geçecek acaba. İnşAllah bir gün bu yaptığınız pisliklerde boğulursunuz. 120 gün sürekli prim ve 600 gün prim ödeme şartlarını neremize sokacağız peki. Başvuran herkes alıyormuş. Kafaya bak