Başvuran Anında Binlerce Lira Alıyor! İşte Başvuru Şartları..

Hükümet bir müjdeyi daha duyurdu. Vatandaşlara karşılıksız olarak para verilecek. Fakat bu duyuru yeteri kadar ilgi görmedi olsa gerek çünkü insanlar binlerce lirayı alma şartlarını bilmiyor. Bu anlamda hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek için evde bakım aylığı ödeniyor. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına meydana getirilen ödemedir. Yaşlı aylığının yanı sıra yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis hastalığına yakalanan işçilere de aylık veriliyor. Yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım müracaat şartları nedir?

Muhtaç durumdaki yaşlı ve engellilere aylık ödemesinin yanı sıra, evde bakım için de maddi destek veriliyor. Ayrıca engelliler için bakım olanağı sağlanıyor. Bakım için geçici personel de eve gönderilebiliyor. 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları; yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL olarak ödeniyor. Yaşlı ve engelli aylıkları başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakfına yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesinde, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınıyor.

KİMLERE BAĞLANIYOR?

Bu kapsamdaki yaşlı aylığı 65 yaşını doldurmuş, nafaka bağlanmamış, kamu veya özel kuruluşlarda iaşe ve ibadeleri dolmak üzere sürekli bakımı yapılmayan, Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayanlara bağlanıyor. Aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olanlara da aylık bağlanması mümkün. Yaşlı aylığının yanı sıra yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis hastalığına yakalanan işçilere de aylık veriliyor. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmazken, silikozis aylığı almaktayken vefat eden vatandaşların yakınlarına maaş devrediliyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI 1305 TL

Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek için evde bakım aylığı ödeniyor. Bu yardım için Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "ağır engelli" ibaresinin "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekiyor. Bu yardım için Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "ağır engelli" ibaresinin "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekiyor.

Engelli kimlik kartı nasıl alınır?

Engelli kimlik kartı için nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği ile ikamet edilen ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat ediliyor. Bu karta çeşitli kurum ve kuruluşların sağladığı hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanılıyor. Bu kapsamda şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş sağlanıyor. Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, vergi indiriminden yararlanıyor. Aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerindeki hizmetlerden engelli bireyler yararlanabiliyor. Bu kapsamda erken gelişim döneminde olan ve desteğe ihtiyacı olan 0-6 yaş arası engelliler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmayanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yararlanamayanlar, ailesi yanında bakımı ve rehabilitasyonunda güçlük yaşananlar başvuruda bulunabiliyor.

ÖZEL BAKIMDA ŞARTLAR NELER?

Özel bakım merkezinden yararlanacak engelliler için tam teşekküllü hastaneden alınacak Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranı yüzde 50 ve üzeri olup ağır engelli bölümünün işaretlenmesi gerekiyor. Gelirler toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.

EVDE BAKIM GEREKLİYSE...

Engelli ailelerinin; engelli bireyin kişisel bakımına yönelik işlerde desteğe ihtiyacının bulunması halinde, resmi bakım merkezlerinde veya özel bakım merkezlerinde çalışan bakıcı personel, engelli bireyin ikamet adresine giderek yarı zamanlı hizmet veriyor. Ayrıca, ailesi yanında bakılan engelli bireylerin ailelerinin geçici olarak engelli bireye bakamayacak durumda olması halinde engelli bireye geçici bakım hizmeti sunuluyor. Evde bakıma destek hizmeti ile geçici ve misafir bakım hizmetinden faydalanmak için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuruluyor. Evde bakıma destek hizmeti bakım merkezinin personel sayısı doğrultusunda yürütülüyor.

Başvuruda hangi belgeler lazım?

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere resmi bakım ve özel bakım merkezlerinde yatılı ve gündüzlü olarak verilen hizmet sağlanıyor. Bunun için istenen bazı belgeler şöyle:

Engelli sağlık kurulu raporu

- Yatılı ve sürekli bakımı için bakım merkezine yerleştirilecek olan 18 yaşını tamamlamamış engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı. Velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı

2019 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir. Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARI NEDİR?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır. Buna göre; 8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir. 8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. 8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

DOĞUM YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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