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Başkentde kurban satışı başladı

Ankara'da küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.

Başkentde kurban satışı başladı

Ankara'da küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
Başkentde kurban satışı başladı

Ankara'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları başladı.

Keçiören Belediyesi'nce, Bağlum Karşıyaka mahallesinde açılan kurbanlık satış pazarında küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.

Aralarında Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Yozgat ve Kırşehir'in de bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi.

Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirdi.

Keçiören Belediyesi Zabıta Amiri Veysel Altıntaş, Bağlum'daki satış bölgesinde, 311 çadırda besicilerin satış yapmaya başladığını, alıcıların ve satıcıların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bağlum kurban satış bölgesinde görev yapan Veteriner Hekim Fatih Kahraman ise kurban pazarına gelen kurbanlıkların pasaport kontrolünü yaptıklarını, hayvanların damızlık olup olmadıklarını incelediklerini söyledi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.07.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
başkentde kurban satışı başladı
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