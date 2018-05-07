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Başbakan Yıldırım Açıklamıştı! Konut Faizi Düşürülecek!

Konut Kredisi Faizlerine hükümet ayarı geliyor. Faizler 0.99'a çekilecek. Çalışmalara hız verildi.

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Başbakan Yıldırım Açıklamıştı! Konut Faizi Düşürülecek!

Konut Kredisi Faizlerine hükümet ayarı geliyor. Faizler 0.99'a çekilecek. Çalışmalara hız verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:41
Başbakan Yıldırım Açıklamıştı! Konut Faizi Düşürülecek!

Konutta KDV ve Tapu harcını düşüren hükümet, şimdi de bir kampanya ile konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99'a çekmeye hazırlanıyor. Kamu bankalarınca başlatılacak kampanyaya özel sektörden de destek gelmesi bekleniyor.

Konut sekteröünü yeniden canlandırmak için hükümetten arka arkaya büyük adımlar geliyor. Haftasonu Bakanlar Kurulu kararıyla KDV ve Tapu harcının düşürülmesinin ardından, şimdi de konut satışlarının önündeki en büyük engellerden birisi olan faiz oranlarıyla ilgili çalışma yapılacak. Bu kapsamda yüzde 1.66 'ya kadar çıkan faizler 0.99 bandına çekilecek. Şu anda 100 bin lira için en düşük konut kredisi faizi 1.16 iken, en yüksek faiz oranları 1,35'i geçiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "En son konutla ilgili KDV'yi düşürdük ve benzer şekilde tabi tapu harcında da bir düşürme yaptık. Bu özellikle belirli bir metrekarenin üzerine, zaten 150 metrekare altına böyle bir vergi yok üzerindeki bütün konutlarda bir stok var. Büyük şehirlerde bunlarla ilgili de Ziraat Bankası ve diğer bankalar bir kampanya başlatacaklar. Bugünlerde ona yönelik de bir kampanya yapacak ve piyasa hareketlenmiş olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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