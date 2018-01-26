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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos Mesajı '2018 Daha Parlak Geçecek'

İsviçre'nin DAvos kasabasında 48'incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumuna katılan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018 yılının daha parlak geçeceğini , Türk ekonomisinin yükselişinin süreceğini söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos Mesajı '2018 Daha Parlak Geçecek'

İsviçre'nin DAvos kasabasında 48'incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumuna katılan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018 yılının daha parlak geçeceğini , Türk ekonomisinin yükselişinin süreceğini söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 11:29
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos Mesajı '2018 Daha Parlak Geçecek'

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos Mesajı '2018 Daha Parlak Geçecek'

İsviçre'nin DAvos kasabasında 48'incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumuna katılan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018 yılının daha parlak geçeceğini , Türk ekonomisinin yükselişinin süreceğini söyledi.

Davos'taki 48. Dünya Ekonomik Forumuna Türkiye'den Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de katıldı. WEF Danışmanı Cüneyd Zapsu ve Rixos Oteller Grubu Yönetim kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin verdiği akşam yemeğinde Ekonomi Bakanı ve Başbakan yardımcısı iş insanlarıyla görüş alışverişi yaptı. Şimşek, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'de yatırım yapan iş insanlarının gelecekte daha büyük kazançlar elde edeceğini özellikle 2018 yılının 2017'ye nazaran daha parlak geçeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, 2017 yılında bir önceki yıl yaşanan hain darbe girişimine , terör olaylarına rağmen büyüme kaydedildiğini bu büyümenin 2018 yılında da artarak süreceğini söyledi. Şimşek, "Gerçekten çok sıkı çalıştık ve bu sonuçları almak için tam zamanında doğru politikalar geliştirdik. Türkiye (darbe girişimine rağmen) geri döndü ve Türkiye güçlü" dedi.

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