Başbakan Uçakta Müjdeyi Verdi: "Önümüzdeki Birkaç Gün İçinde.."

Moğolistan ziyareti dönüşü basın mensupları ile biraraya gelen Başbakan Yıldırım gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının ''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır' diyorlar. Bu stratejiye ne diyorsunuz?” şeklinde yönlendirdiği sorusuya Başbakan, ''Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşlarımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bugüne kadar. Ham hayallerle vatandaşlarımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz zaten işin adını koyduk. Cumhur İttifakı dedik” dedi.

EZİKLİK YAŞIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınır ziyareti hakkındaki sözlerine tepki gösteren Başbakan şu ifadeleri kullandı: ''Niye bu kadar keskin tepki gösterdi anlamak mümkün değil. Afganistan’daki kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de aynı şeyleri söyleyebilir. Kendi gidemediği için herhalde, bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var. Sanatçılarımızın askerlerimizle bir dayanışma içerisinde olmasını çok ağır bir dille eleştirmesi hiç doğru olmamıştır. Kılıçdaroğlu’nun siyaset üretememesinin, geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini olumsuz etkilediğini düşünüyorum.''

IĞDIR'DA KAMP KURACAĞIZ

Afgan göçmenlerle ilgili de açıklamada bulunan Başbakan şu ifadeleri kullandı: "Son bir yıl içinde doğu sınırlarından girişlerin sayısı 146 bin. Bunlar içinde Afganistan’dan gelenlerin sayısı ise 50 bin civarında. Afganistan terörün bitirilmesi konusunda kapsamlı ve kararlı bir politika uygulamaya başladı. Çok operasyon yapıyor. Bu da göçü tetikliyor. Çok da seçici olmuyorlar. Ama biz gelenlerden terörle ilgili olanlarını geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbir alıyoruz. Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp. Burada ciddi ihtiyaç var”

ÇİPRAS'A TEPKİ

Yakalanan Yunan askerleri ile ilgili de konuşan Başbakan, Çipras'a tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ''İnsani konular şantaj malzemesi yapılamaz'' sözleri hatırlatıldı. Binali Yıldırım, Türkiye’deki darbe girişimine katılanların Yunanistan’da olduğunu hatırlattı, ''Oraya niye değinmiyor acaba?'' diye sordu.Yıldırım ''Onlar Türkiye’de darbe yaptılar. İnsanları öldürdüler. Darbe yapanlar ülkeye zarar verdi. Şimdi bu askerler yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yargılama sürecine bizim dahlimiz olamaz”

DOĞU GUTA'DAKİ SALDIRI

Doğu Guta’daki kimyasal saldırıya tepki gösteren Yıldırım, saldırıyı ''vahşet'' diye tanımladı ve "Rejimin yaptığı kabul edilemez" dedi. Binali Yıldırım, kimyasal saldırının meydana geldiği Doğu Guta’dan çıkan muhalif grupların Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ’ten alınan El Bab'a yerleştirildiğini hatırlattı, ilk günlerde bin 500 olan sayının 10 bini aştığını belirtti.

AMEİKA ÇİN KAVGASI

ABD ile Çin arasındaki kavgaya da değinen Başbakan, şunları söyledi: 'Üstüne üstlük bir de ek vergilerin getirilmesiyle biraz daha şartları olumsuza çevirdi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump’la son görüşmesinde bunun adil olmadığını, Türkiye’nin diğer bazı ülkeler gibi uygulamanın dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. O da ilgileneceğini söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda olumlu bir adım atılmış olur.''

DESTEKLER SÜRECEK

Ekonomi ile ilgili tedbirlere de değinen Başbakan şunları söyledi: “Ekonomi ile ilgili tedbirleri peyderpey açıklıyoruz" Yıldırım, önümüzdeki birkaç gün içerisinde dar kapsamlı, 2017 yılında alınan tedbirlere benzer tedbirler açıklanacağını söyledi. Yıldırım, ''Reel sektörü destekleyen birçok düzenleme yaptık. Bunların hepsinin amacı yatırımcının işini kolaylaştırmak, doğrudan yatırım fırsatlarını daha da artırmak. Faiz-enflasyon konusu tabii ekonomide bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Faizlerin aşağı çekilmesi şüphesiz enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak. Bu oluncaya kadar da yatırımcılara, imalat sektörüne, KOBİ'lere, tarım sektörüne düşük faizli destekleri de sürdüreceğiz''

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA