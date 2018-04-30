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Başbakan Müjdeyi Verdi: O Borçlar Yapılandırılacak

Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken vergi ve prim borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.

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Başbakan Müjdeyi Verdi: O Borçlar Yapılandırılacak

Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken vergi ve prim borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:44
Başbakan Müjdeyi Verdi: O Borçlar Yapılandırılacak

Bakanlar Kuulu sonrası Başbakan yaptığı açıklamada vergi ve prim borçlarının yapılandırılacağını söyledi.

Başbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, konu daha iyi anlaşılmış olacak. Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve pirim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.

Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımzı Temmuz ayının sonuna kadar müracat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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