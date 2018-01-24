Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan Müjdeyi Verdi: O Araçlarda ÖTV Kalkacak

Başbakan Binali Yıldırım'dan ÖTV'nin tüm ticari araçlarda kaldırılması ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki ÖTV nedir? ÖTV ücretleri hangi araçlarda kaldırılacak?

banner396

Başbakan Müjdeyi Verdi: O Araçlarda ÖTV Kalkacak

Başbakan Binali Yıldırım'dan ÖTV'nin tüm ticari araçlarda kaldırılması ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki ÖTV nedir? ÖTV ücretleri hangi araçlarda kaldırılacak?

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:27
Başbakan Müjdeyi Verdi: O Araçlarda ÖTV Kalkacak

Ankara’da TESK binasında 81 ilin Esnaf Odaları Birliği Başkanlarının katılımıyla düzenlenen ’Esnaf Buluşması’ toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım, ÖTV’nin tüm ticari araçlarda kaldırılması, esnafın tabi olduğu basit usul vergisinin kapsam dışı bırakılması yönünde çalışma yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım’ın toplantıda, esnaf sanatkarlarla ilgili önemli mesajlar verdiğini kaydeden Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer toplantı kararlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle sabahın seyrinden akşamın geç saatine kadar direksiyon başında ekmeğinin mücadelesini veren ticari araç sahibi esnaf sanatkarlarımız için tüm ticari araç alımlarında ÖTV’nin kaldırılması için ciddi bir çalışma başlatıldı. Bunun müjdesinin önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz.

Yine Başbakanımız el emeği göz nuru esnaf ve sanatkarlarımızın tabi olduğu basit usul verginin tamamen kapsam dışı bırakılması için çalışma yapılması talimatı verdi.

Daha önce hükümet nezdinde yaptığımız görüşmelerde yıllık geliri 8 bin liranın altında olan esnafımız basit usule tabi tutulmuştu. Bu usule tabi esnafımızın ülke ekonomisine katkısı yüzde 0.5 oranında. Yani yüzde bir bile değil. Bizde bu oranın tamamen kapsam dışı bırakılması talebinde bulunduk. Başbakanımızda bunun çalışmasının yapılması için Maliye Bakanlığına talimatlarını verdi”

ÖTV Nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. 

Kpsscafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ötv Ne Kadarötv Kaldırıldı Mıötv NedirBaşbakan Binali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Milyondan Fazla Kişiye Müjde: SGK O Ödemeleri Yarın Yapacak
2 Milyondan Fazla Kişiye Müjde: SGK O Ödemeleri Yarın Yapacak
BDDK'dan Kredi Kartı Sahiplerine 'Otomatik Ödeme' Uyarısı
BDDK'dan Kredi Kartı Sahiplerine 'Otomatik Ödeme' Uyarısı
Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olmayacak
Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olmayacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim