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Başbakan Müjdeyi Verdi: 10 Gün İçinde Halloluyor

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında imar barışı konusuna değindi. Başbakan yaptığı açıklamada konunun 10 güne çözüleceğini söyledi.

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Başbakan Müjdeyi Verdi: 10 Gün İçinde Halloluyor

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında imar barışı konusuna değindi. Başbakan yaptığı açıklamada konunun 10 güne çözüleceğini söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:48
Başbakan Müjdeyi Verdi: 10 Gün İçinde Halloluyor

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklamaları geldi.

İzmir Ticaret Odası Özel Meclis toplantısına katılan Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada imar barışı konusuna değindi.

İzmir'deki konutlarının yüzde 62''lik kısmını ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapacaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır. Vatandaşımızla barışıyoruz ve bundan sonra da şehirlerimizin daha güzel inşa edilmesi, imar edilmesi için de gereken titizliği gösteriyoruz. Bu bir imar affı değildir, bu imar barışıdır. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir. Ama vatandaşlarımız eğer binasını yenilemek istiyorsa, kentsel dönüşüme tabi tutmak istiyorsa, gereken bütün imar izinlerini alacak ve buna göre depreme dayanıklı imar planlarına uygun olarak yeniden yapabilecek. Bu Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir."

2020'DE BİTİYOR

Son 15 yılda Türkiye'de 10 milyonun üzerinde vatandaşa istihdam sağladıklarını, İzmir'in bundan aldığı payın 485 bin kişi olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, İzmir'in gerek küresel yatırımcılar, gerekse yerli yatırımcılar tarafından tercih edilen bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, İzmir'in tarım, turizm, sanayi ve eğitim şehri olduğuna işaret etti. Yıldırım, İzmir'in potansiyeline katkı sağlamak amacıyla 15 yıldır büyük projeleri hayata geçirdiklerini, halen yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolunu 1,5 sene içinde, Ankara-İzmir hızlı tren projesini de 2020 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını aktardı.

İzmir'e hizmetlerinin devam edeceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Her ne kadar son başbakan olsak da İzmir'e olan sevgimiz, hizmetimiz son olmayacak, bundan sonra devam edecek." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 29.04.2018 14:02
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Imar BarışıImarBinali YıldırımSon Dakika
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