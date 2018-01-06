Başbakan Kırşehir'de Müjdeledi! 2018'de İki Büyük Destek

Başbakan Binali Yıldırım'dan Çiftçilere yem ve mazot müjdesi geldi. AK Parti genel başkan vekili ve Başbakan Binali yıldırım, tarımda iki önemli kaleme büyük destek verileceğini bunlardan birinin mazot diğerinin de yem olduğunu açıkladı.

2018'den itibaren desteklerin uygulamaya konulacağını söyleyen Başbakan Binali yıldırım, şunları dile getirdi, "Şimdi 2018’de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz.

Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışarıdan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz. O yüzden bir an önce komşumuzun istikrarına ve huzuruna dönmesini bekliyoruz". AK Parti Kırşehir İl Kongresinde konuşan Binali Yıldırım, ihracatta son 15 yıl içerisinde ikinci en iyi seviyenin yakalandığını söyleyerek, "15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız" dedi.

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