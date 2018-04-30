Başbakan'dan Yaşlılık Aylığı Müjdesi: 1500 TL'ye Çıktı

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı son dakika açıklamasında, yaşlılık maaşının zam yapılarak 500 lira olduğunu açıkladı.

Binali Yıldırım, yaşlılık maaşı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığı diye bir şey var. Bu 3 ayda bir ödeniyor ve her ay için şu anda 266 lira. 3 aylığı toptan ödeniyor. Bunu, emekliliği olmayan, kimsesi olmayan ve hiç bir geliri olmayan kadın erkek vatandaşlarımız alıyor. 600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaşımız var. Bu aylığı 500 liraya çıkarıyoruz. Yani üç ayda bir 1500 lira para alacaklar."

ÖĞRENCİLERE AF

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamasında öğrenci affı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz. Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak."

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