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Başbakan'dan Memurlara Bayram İkramiyesi ve 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken bedelli askerlik, memurlara bayram ikramiyesi ve 3600 ek göstergeye de değindi.

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Başbakan'dan Memurlara Bayram İkramiyesi ve 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken bedelli askerlik, memurlara bayram ikramiyesi ve 3600 ek göstergeye de değindi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 08:46
Başbakan'dan Memurlara Bayram İkramiyesi ve 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırıö düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirdi.

Medya temsilcileri ile İstanbul'da bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, memurlara bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge hakkında önemli bilgiler verdi. Başbakana yönlendirilen sorular ve Başbakanın açıklamaları şu şekilde;

Memurlar da bayram ikramiyesi istiyor. Emeklilere olduğu gibi memurlara da bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilere her dini bayram öncesi 1000 lira seyyanen ikramiye verilecek. Yani emekli maaşı kaç para olursa olsun 1000 lirayı herkes alacak. Bir müddet hep bunlar vermeyecekler, işte yüksek maaşlılara 300 lira verecek, aşağıdakilere 500 lira verecekler diye biliyorsunuz propaganda yaptılar. Şimdi paralar dağıtılıyor, belirli bir takvime göre, herkesin aldığı gün belli, ikramiyeler veriliyor.

Memurlarımız zaten hep gündemimizde. Ancak şu anda gündemimizde ikramiye yok. İleride devletimizin imkanları artarsa o zaman tekrar masaya yatırılır. Hükümetlerimiz döneminde memurumuzu hiç unutmadık, memur maaş artış oranlarında enflasyona göre düzenleme yapma gayreti içinde olduk.

3600 ek göstergenin kapsamı genişleyecek mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 emeklilikle ilgili bir konudur, yani fiili maaş zammı değildir. Emeklilik ikramiyesinin, daha doğrusu emeklilik maaşını artıran bir karardır. Bu subaylarda zaten var, astsubaylarda var, idarecilerde var, 3600 ve üstünde ek göstergeye sahip olanlarda var. Buna şimdi polis ilave oluyor, öğretmen ilave oluyor, din görevlileri ilave oluyor, birkaç grup daha var. Şu anda sözü verildi. Seçimlerden sonra yürürlük için çalışmalar başlar. Söz bizde namustur, AK Parti'nin en önemli özelliğinden bir tanesi, söz verdiği işleri yapar, yapamayacağı işin sözünü vermez.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA
Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/753391/basbakan-a-3600-ek-gostergeyi-ve-memurlara-ikramiyeyi-sorduk.html

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Bayram IkramiyesiSon DakikaHaberEK GöstergeMemurlara
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yusuf 5 saat önce

ikramiye yoksa oyda yok

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