Başbakan'dan İşsizlik Açıklaması: "Rakama Bakınca Öyle"

Binali Yıldırım'dan işsizlik rakamları değerlendirmesi.

Başbaklan burada yaptığı açıklamada ocak ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı.

"Aralık ayı yüzde 10.4'tü şimdi 0.4'lük artış var diyorlar. Doğru, rakama bakınca öyle. Ama bu veriler hep bir yıl önceki aynı döneme göre kıyaslanır. O zaman baktığımızda 2017 Ocak'ta yüzde 13'müş. Yani yüzde 2.2 işsizlikte düşüş var. 2017'den 2018'e daha iyi şartlarda girdiğimizi gösteriyor."

EKONOMİMİZ BAZI ÜLKELERDEN DAHA İYİ

Başbakan Yıldırım açıklamasının devamında, bazı küresel ve bölgesel riskleri fırsat bilenlerin Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon yapma hamleleri olduğunu dile söyledi. Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bunun farkındayız. Ekonomi yönetimimiz ve Merkez Bankası gündemine hakimdir. Ekonomimiz birçok bizim gibi olan ülkeden hatta bazı gelişmiş ülkelerden de iyi durumda. Bunun bir gerçekliği yok, tamamen piyasa düzenini bozmaya gayret çabaları. Bu zaman kadar bunları def ettik, bundan sonra da böyle olacak. Gerekli tedbirleri almak gerekiyorsa, onları da alacağız"

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