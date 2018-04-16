Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan'dan İşsizlik Açıklaması: "Rakama Bakınca Öyle"

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı 'Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Başbakan'dan İşsizlik Açıklaması: "Rakama Bakınca Öyle"

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı 'Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:20
Başbakan'dan İşsizlik Açıklaması: "Rakama Bakınca Öyle"

Binali Yıldırım'dan işsizlik rakamları değerlendirmesi.

Başbaklan burada yaptığı açıklamada ocak ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı.

"Aralık ayı yüzde 10.4'tü şimdi 0.4'lük artış var diyorlar. Doğru, rakama bakınca öyle. Ama bu veriler hep bir yıl önceki aynı döneme göre kıyaslanır. O zaman baktığımızda 2017 Ocak'ta yüzde 13'müş. Yani yüzde 2.2 işsizlikte düşüş var. 2017'den 2018'e daha iyi şartlarda girdiğimizi gösteriyor."

EKONOMİMİZ BAZI ÜLKELERDEN DAHA İYİ

Başbakan Yıldırım açıklamasının devamında, bazı küresel ve bölgesel riskleri fırsat bilenlerin Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon yapma hamleleri olduğunu dile söyledi. Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bunun farkındayız. Ekonomi yönetimimiz ve Merkez Bankası gündemine hakimdir. Ekonomimiz birçok bizim gibi olan ülkeden hatta bazı gelişmiş ülkelerden de iyi durumda. Bunun bir gerçekliği yok, tamamen piyasa düzenini bozmaya gayret çabaları. Bu zaman kadar bunları def ettik, bundan sonra da böyle olacak. Gerekli tedbirleri almak gerekiyorsa, onları da alacağız"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.04.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
IşsizlikHaberBinali YıldırımSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı: "Mültecilere 31 Milyar Dolar Harcadık"
Cumhurbaşkanı: "Mültecilere 31 Milyar Dolar Harcadık"
Bakan Ağbal Mart Ayı Bütçe Açığını Açıkladı
Bakan Ağbal Mart Ayı Bütçe Açığını Açıkladı
Son Dakika: Ocak 2018 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Son Dakika: Ocak 2018 İşsizlik Rakamları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim