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Başbakan'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında 12 milyon emekliye müjde verdi.

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Başbakan'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında 12 milyon emekliye müjde verdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:22
Başbakan'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yıldırım açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında emeklilere müjdeli haberi verdi. Başbakan açıklamasında emeklilere Ramazan ve Kurban bayrmaı öncesi 1000 TL ikramiye verileceğini söyledi.

Ramazan ve kurban bayramı öncesi ikramiye verilecek. 

Başbakan'ın diğer açıklaması şu şekilde;

Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Bu konuda çok köklü son 50 yılın sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek?

İmarsız yapılmış, başkasının mülküne yapılmış mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamaış. Bu yapıların yapılmış tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa görünüyor, tapusu yok.

Bütün bu konulardan dolayı vatandaş su alamıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor.

Bu sorun büyük şehirlerde çok fazla. Olmayan yer yok. Bütün bu konuları derli toplu ele aldık, aylarca çalışıldı. Bir yanlış haksızlık yapmayalım diye.

Bunları bir yapı kayıt belgesi vereceğiz, kanun çıkınca. Yapı kayıt belgesi daha sonraki imar alacaksa imar alırken işine yarayacak, kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak, tapu verileceği zamanda bu belge aranacak.

13 milyon bina, her birinde ortalama 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor.

Bu ilk ve en önemli adım, bu bir imar affı değildir, bu bir imar barışıdır.

Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Yapı kayıt belgesi alınabilmesi için yüzde 3 bir para alınacak. Tapuya geçince de aynı şekilde yüzde 3 para alınacak. Vatandaş kaçak göçek olmaktan kurtulacak.

Hazine arazisini kullanan çiftçilerimiz var. Kullanıyorlar ama bazı haklardan yararlanamıyorlar. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler. İsterseler satın alabilecekler ya da kullanma sözleşmesini 10 yıl daha yenileyebilecek."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 30.04.2018 18:33
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Olcay 2 saat önce

Tamam eline saglik guzel yapmis
Ama calismayanlari issizlere ne olacak
Kimse bunun farkinda bile degil bu milleti ayata tutan iscilerimiz alin teri dokenlerimizdir bir isci memurdan daha cok maas almali yeter artik bunun farkina varmaniz gerek

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Hüseyin Aytaç Çile 2 saat önce

Hakkimizla calisip ev almak yerine her yere gece kondu yapalim bizde o zaman sonra haksizlik yapilmasin diye ugrasmissiniz bide zahmet olmus o kagidi vermek haksizligin daniskasi hakkim haram zikkim olsun bu dunyadaki .yaziklar olsun

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