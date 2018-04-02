Başbakan Cumartesi Günü Duyurmuştu! Nefes Kredisi Başvuruları Başladı!

İstanbul Ticaret Odası, oda üyesi KOBİ'lerin aylık 0.99 Faiz/Kar payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vadeyle 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri Nefes Kredisi için başvuru işlemleri bugün itibariyle başladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO'nun proje için ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı kadar, yani toplam 1,5 milyar liranın kredi olarak kullandırılması bekleniyor.

İTO üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Cumartesi günü açıklanan Nefes Kredisi'ni kullanmak için öncelikle oda merkezi, temsilcilikleri ya da İTO'nun mobil hizmet aracından faaliyet belgesi alacaklar. Daha sonra Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat edecekler. Nefes Kredisinde üst limit 200 bin lira. Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi ile ilgili , "'Nefes kredisi' için 5 milyarlık bir hacim planlanmış.

Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz. Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu. Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam." demişti.

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