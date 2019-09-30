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Bankaların taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı!

Yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında taşı kredi kampanyası başlatan kamu bankaları ticari araç üreticisi BMC ve Otokar'ı da listesine aldı.

Bankaların taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı!

Yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında taşı kredi kampanyası başlatan kamu bankaları ticari araç üreticisi BMC ve Otokar'ı da listesine aldı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
Bankaların taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı!

Kamu bankalarının taşıt kredisindeki düşük faiz kampanyasına BMC ve Otokar da dahil oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.  

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için %0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.

İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.

Kampanya 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

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bankaların taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı
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