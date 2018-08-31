Bankada Parası Olanları İlgilendiren Kararname Yayımlandı!..

Bankalarda vadeli mevduat hesabı olanları ilgilendiren çok önemli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün gece yayımladı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk Lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi hedefleniyor. Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından devletin aldığı vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı % 0'a indirildi. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise % 5'e indirildi.

Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında arttırıma gidildi. 6 ay vadeli döviz hesaplarında vergi oranı % 20'ye çıkarılırken 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarındaki vergi oranı ise % 16'ya yükseltildi.

Yeni vergi oranları, 31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak ve bu vergi oranlarındaki değişiklikler 3 ay süreyle geçerli olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA