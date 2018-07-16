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Bankacılıkta bir ilk!.. Dünyada İlk Kez Türkiye'de Yapılacak!..

Dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren bankalar çeşitli kampanya ve hizmetlerle müşterilerine yeni imkanlar sunmayı, müşterisi olmayan insanları müşteri portföyü içerisinde dahil etmeyi amaçlıyor. Bankacılık sektöründe öyle bir yenilik geliyor ki, tüm dünya da ilk kez Türkiye'de uygulanacak. İşte detaylar...

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Bankacılıkta bir ilk!.. Dünyada İlk Kez Türkiye'de Yapılacak!..

Dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren bankalar çeşitli kampanya ve hizmetlerle müşterilerine yeni imkanlar sunmayı, müşterisi olmayan insanları müşteri portföyü içerisinde dahil etmeyi amaçlıyor. Bankacılık sektöründe öyle bir yenilik geliyor ki, tüm dünya da ilk kez Türkiye'de uygulanacak. İşte detaylar...

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:26
Bankacılıkta bir ilk!.. Dünyada İlk Kez Türkiye'de Yapılacak!..

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) Genel Müdürü Mahmut Kayacık, "Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi" hakkında değerlendirmede bulundu.

Bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin bu  sistem sayesinde aynen parasal transferleri gibi altınını da başka bir bankadaki  kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebileceğini anlatan  Kayacık, Türkiye'de hanehalkının fiziki altına dayalı tasarruf yapmayı ağırlıklı  olarak tercih ettiğini belirtti.

Kayacık, Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500 ton  civarında yastık altı altının bulunduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla atıl şekilde  bulunan bu tasarrufların ekonomik sisteme katkısı sınırlı düzeydedir. Bu sistem  aracılığıyla altına mobilite kazandırmış olacağız. Bu sistemin yaygın olarak  kullanılmasıyla birlikte altının saklanması, kaydı ve transferi gibi temel  işlemler bankacılık sistemimizin güvencesi altında gerçekleştirilecek ve  bankacılık sektörümüz açısından da yeni kaynak ve ürünlerin ortaya çıkmasına  vesile olacaktır." diye konuştu.

"ALTINA MOBİLİTE KAZANDIRILACAK"

Mahmut Kayacık, ATS'nin bütün unsurlarıyla birlikte tamamen kendi  insan kaynaklarıyla geliştirilen bir sistem olduğuna dikkati çekti.

Bankaların katılımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  yakından takip ettiği bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Kayacık, şöyle  devam etti:

"Çok detaylı ve yoğun toplantılar neticesinde ülkemizin ekonomik  yapısına ve dinamiklerine en uygun yapı tasarlanmış ve bankalarımızla birlikte  hızlıca sistemsel geliştirmelere başlanmıştır. Ülkemizdeki, yerinde Ar-Ge  merkezlerinden biri olan bankamız kendi maddi kaynaklarını kullanarak bu sistemi  geliştirmiştir. Altın Transfer Sistemi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi  Projesi kapsamındaki önemli kilometre taşlarından birisidir.  Ülkemiz ekonomisine  sunabileceği katkı ve fırsatlar ile altının TL gibi bankadan bankaya kişiden  kişiye transfer edilmesi ile altına mobilite kazandırılmış olacaktır."

"FİZİKİ TALEP MÜMKÜN"

Takasbank Genel Müdürü Kayacık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu (BDDK) verilerine göre mayıs ayı itibarıyla bankacılık sektöründe yaklaşık  135 ton altın bulunduğunu belirtti.

Altın Transfer Sistemi'nin yüzde 100 fiziki karşılığının Borsa  İstanbul kasalarında saklanan altının transfere konu edildiği bir platform  olduğunu vurgulayan Kayacık, transfer işleminin elektronik ortamda hesaben banka  hesapları arasında yapılmasının bu özelliğini ortadan kaldırmadığına dikkati  çekti.

Kayacık, ATS'yi kullanan bir müşterinin işleme konu ettiği altınını  istediği an fiziki olarak bankasından talep edebileceğini söyledi.

Takasbank olarak 1 gram ve katlarından başlayarak bir üst limit  olmaksızın bu sistemi tasarladıklarını anlatan Kayacık, "Dolayısıyla bu sistem  ülkemizdeki sadece bankacılık hesaplarında yer alan altının miktarı değil esasen  yastık altında tutulan birikimlerin miktarı da göz önüne alınarak gerekli  teknolojik altyapı ile geliştirilmiştir. Başta bankalarımız ve düzenleyici  kurumlarımızın da teşviki ile bu sistemin ne kadar kullanılacağını  kullanıcılardan gelecek olan talep miktarı belirleyecektir. Diğer bir ifadeyle  Altın Transfer Sistemi'nin işlem hacminin bilinilirliğinin artışıyla paralel bir  şekilde artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERE DAYALI YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Mahmut Kayacık, ülkedeki sermaye piyasaları başta olmak üzere  teşkilatlanmış tüm borsalara hizmet veren, uluslararası düzeyde faaliyetler  yürüten ve kendi işlettiği platformlarla önemli hizmetler veren Takasbank'ın 2  Temmuz'dan itibaren de "ÇekTakas" faaliyetlerini yürütmeye başladığını anımsattı.

Bu kapsamda Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) tarafından  yürütülen çek takası faaliyetinin, gerek sahip olduğu teknolojik altyapı gerekse  beşeri sermayesi itibarıyla ülkenin merkezi takas kuruluşu olan Takasbank'a  devredildiğini söyleyen Kayacık, "Bu hizmetin Takasbank tarafından verilmeye  başlanması ile birlikte sisteme teminat ve risk yönetimi eklenmiş yeni teknolojik  gelişmelere ise ivedilikle başlanmıştır. Ayrıca bu faaliyetimiz TCMB'nin sürekli  denetimi ve gözetimi altında gerçekleştirilmektedir." dedi.

Kayacık, Takasbank'ın Borsa İstanbul bünyesindeki organize piyasaların  yanı sıra enerji borsasından ticaret borsalarına kendi işlettiği piyasalara kadar  çok geniş bir yelpazede hizmet veren ve verdiği hizmetler itibarıyla Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK), BDDK ve TCMB'nin sürekli denetimi ve gözetimi altında  bulunan bir kurum olduğunu ifade etti.

Dolayısıyla kurumsal bir yapı içerisinde takas ve mutabakat ile  teminat yönetimine konu olabilecek her türlü sisteme Takasbank tarafından bu  hizmetlerin verilebildiğini anlatan Kayacık, şunları kaydetti:

"Özellikle altını çizmek gerekir ki, Takasbank sahip olduğu güçlü  teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri personeli ile birlikte önemli birikime  sahip bir şirket konumundadır. Bu anlamda özellikle blockchain ve Dağıtık Defteri  Kebir (Distributed Ledger Technology-DLT) teknolojileri başta olmak üzere  dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu kapsamda dünyanın da  gündeminde olan teknolojik gelişmelere dayalı yeni projeler üzerinde yoğun bir  şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak; KamudanHaber

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 16.07.2018 21:03
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