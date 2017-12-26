Bakanlıktan Son Dakika Duyurusu! Taşeron Kadro Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılacak?

Çalışma Bakanlığı'ndan Flaş Duyuru! Taşeron Kadro Başvuruları 2 Ocak'ta Başlıyor (Kimler Başvurabilir?)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden taşeron kadro düzenlemesiyle ilgili az önce yapılan duyuruda başvuru işlemlerinin 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı belirtildi. Süreçle ilgili kendilerine en sık gelen soruları yanıtlayan Bakanlık , resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

lt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.

2- Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

3- 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.

4- Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları ALT İŞVEREN ŞİRKETLERE DEĞİL, istihdam edilecekleri KURUMLARA BAŞVURACAKLARDIR.

5- Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır.

6- İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

7- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİMİZİN, ÇALIŞTIKLARI ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE HERHANGİ BİR EVRAK YA DA FERAGAT BELGESİ VERMESİ GEREKMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR UYGULAMA KHK’DA YER ALMAMAKTADIR.

8- 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, ÇALIŞTIKLARI İDARELERCE talep edilecektir.

9- İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLEsulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAKTIR.

10- Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, BU DURUM ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE KARŞI İŞÇİNİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

11- Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İŞÇİLERİMİZİN BU HAKLARI DA KORUNMAKTADIR.

12- Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir.

RESMİ DUYURU VE DETAYLARI https://www.csgb.gov.tr/home/news/alt-isveren-iscilerinin-basvuru-sureci-hakkinda-duyuru/ ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

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