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Bakanlıktan Pasaport ve Ehliyet Ödemeleri Hakkında Açıklama

Ehliyet ve pasaport harcı ödemeleri hakkında Maliye Bakanlığından bir açıklama geldi. Bakanlık Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, ödemelerde yeni dönem ile ilgili bilgilendirmeye yer verildi.

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Bakanlıktan Pasaport ve Ehliyet Ödemeleri Hakkında Açıklama

Ehliyet ve pasaport harcı ödemeleri hakkında Maliye Bakanlığından bir açıklama geldi. Bakanlık Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, ödemelerde yeni dönem ile ilgili bilgilendirmeye yer verildi.

15 Nisan 2018 Pazar 10:52
Bakanlıktan Pasaport ve Ehliyet Ödemeleri Hakkında Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Maliye Bakanlığı GİB tarafından yapılan açıklamada ehliyet ve pasaport ödemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Kimlik Karti Bedeli, Pasaport Harci, Pasaport Degerli Kagit Bedeli, Sürücü Belgesi Harci ve Sürücü Belgesi Degerli Kagit Bedeli Tahsilatlarina Iliskin Duyuru

T.C. kimlik kartı bedeli, pasaport harcı, pasaport değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve sürücü belgesi değerli kağıt bedeli tahsilatları; Başkanlığımıza ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla 12.04.2018 tarihinden itibaren tahsil edilmektedir."

2018 PASAPORT FİYATLARI

6 aylık; 137,50 TL,

1 senelik; 201,30 TL,

3 senelik; 465,50 TL,

4-10 senelik; 657,40 TL.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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