Bakanlıktan Pasaport ve Ehliyet Ödemeleri Hakkında Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Maliye Bakanlığı GİB tarafından yapılan açıklamada ehliyet ve pasaport ödemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Kimlik Karti Bedeli, Pasaport Harci, Pasaport Degerli Kagit Bedeli, Sürücü Belgesi Harci ve Sürücü Belgesi Degerli Kagit Bedeli Tahsilatlarina Iliskin Duyuru

T.C. kimlik kartı bedeli, pasaport harcı, pasaport değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve sürücü belgesi değerli kağıt bedeli tahsilatları; Başkanlığımıza ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla 12.04.2018 tarihinden itibaren tahsil edilmektedir."

2018 PASAPORT FİYATLARI

6 aylık; 137,50 TL,

1 senelik; 201,30 TL,

3 senelik; 465,50 TL,

4-10 senelik; 657,40 TL.

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