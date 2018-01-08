Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakanlıktan Asgari Ücret Açıklaması! (Yasal Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri (AGİ) dahil edildikten sonra net asgari ücretle ilgili açıklama yayımladı.

banner396

Bakanlıktan Asgari Ücret Açıklaması! (Yasal Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri (AGİ) dahil edildikten sonra net asgari ücretle ilgili açıklama yayımladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:47
Bakanlıktan Asgari Ücret Açıklaması! (Yasal Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret)

Bakanlıktan Asgari Ücret Açıklaması! (Yasal Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri (AGİ) dahil edildikten sonra net asgari ücretle ilgili açıklama yayımladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Net Asgari ücretin Bekar Çocuksuz kişiler için 1,603,12 TL olduğu, Evli eşi çalışmayan kişiler için 1.633,57 TL olduğu, 1 çocuklu evli eşi çalışmayan kişi için 1.656,40 TL olduğu belirtildi. Bakanlık duyurusu şu şekilde :

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek
Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek
Görüşmeler Sona Erdi ! Adıyaman Belediyesi İşçilerine Yüzde 21 Zam Verilecek
Görüşmeler Sona Erdi ! Adıyaman Belediyesi İşçilerine Yüzde 21 Zam Verilecek
Başbakan Kırşehir'de Müjdeledi! 2018'de İki Büyük Destek
Başbakan Kırşehir'de Müjdeledi! 2018'de İki Büyük Destek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim