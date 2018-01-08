Bakanlıktan Asgari Ücret Açıklaması! (Yasal Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri (AGİ) dahil edildikten sonra net asgari ücretle ilgili açıklama yayımladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Net Asgari ücretin Bekar Çocuksuz kişiler için 1,603,12 TL olduğu, Evli eşi çalışmayan kişiler için 1.633,57 TL olduğu, 1 çocuklu evli eşi çalışmayan kişi için 1.656,40 TL olduğu belirtildi. Bakanlık duyurusu şu şekilde :

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