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Bakanlık'tan Açıklama: O Borçlar Ertelenecek!..

Tarım Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklama önemli bir açıklama yapıldı. .

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Bakanlık'tan Açıklama: O Borçlar Ertelenecek!..

Tarım Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklama önemli bir açıklama yapıldı. .

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
Bakanlık'tan Açıklama: O Borçlar Ertelenecek!..

Tarım Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklama önemli bir açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin kredi borçları ertelenecek" ifadelerine yer verildi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; '' bütün zararları devletimiz karşılayacak'' açıklaması yapmıştı.

Bugünde Cumhurbakanı Yardımcısı Fuat Oktay sel felaketinin yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Fuat Oktay'ın danışmanları çiftçilerin aktardığı bilgileri ve taleplerini not ederek ''gerekli çalışmalar yapılacak'' bilgisi verildi.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanlığıSel Felaketi
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