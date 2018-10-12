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Bakanlık açıkladı: O ailelere 200 liralık fatura desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı sebebiyle hayatını sürekli cihaza bağımlı olarak sürdüren olan hastaların bulunduğu konutların elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması'na yönelik çalışmaların sonuçlandığını duyurdu. Bakan Selçuk; '100 Günlük İcraat Programına uygun şekilde, Elektrik Desteği Programı Kasım ayı başında başlatılacak. Başvurular, İl ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilecek' ifadelerini kullandı.

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Bakanlık açıkladı: O ailelere 200 liralık fatura desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı sebebiyle hayatını sürekli cihaza bağımlı olarak sürdüren olan hastaların bulunduğu konutların elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması'na yönelik çalışmaların sonuçlandığını duyurdu. Bakan Selçuk; '100 Günlük İcraat Programına uygun şekilde, Elektrik Desteği Programı Kasım ayı başında başlatılacak. Başvurular, İl ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilecek' ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2018 Cuma 10:23
Bakanlık açıkladı: O ailelere 200 liralık fatura desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı sebebiyle hayatını sürekli cihaza bağımlı olarak sürdüren olan hastaların bulunduğu konutların elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması'na yönelik çalışmaların sonuçlandığını duyurdu. Bakan Selçuk; '100 Günlük İcraat Programına uygun şekilde, Elektrik Desteği Programı Kasım ayı başında başlatılacak. Başvurular, İl ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilecek' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayında başlayacak Elektrik Desteği Yardım Programından; 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilen ve 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı almayan, kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek zorunda olan hastaların faydalanacağını söyledi.

Bakan Selçuk, yardım programının 'Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği' olmak üzere üç bileşenden oluşacağını da kaydetti.

Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Elektrik Tüketim Desteği ile, hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacak. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ile de, hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilecek. Yardımın başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecektir.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 12.10.2018 10:58
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bakanlık açıkladı ailelere liralık fatura desteği
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Muhammet Güler 30 dakika önce

SAYIN BAKANLIK YETKILILERI IL VE ILCE SOSYAL MUDURLUKLERI AYLARCA INSANLARI OYALIYORLAR. BIR YASLILIK BIR OZURLU AYLIGI BAGLANMASI ICIN BILE 3 5 AY BEKLETIYORLAR. BU KONUYA BIR EL ATSANIZDA BIRAZ HIZLANSINLAR.

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