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Bakanlık Açıkladı: İşçi Sendikadan Ayrılsa Bile Aidat Ödemek Zorunda

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler üye oldukları sendikadan ayrılmaları durumunda aidat ödeyip ödemeyecekleri konusu uzun süredir tartışılıyor. Oldukça sık tartışma konusu olan bu hususta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın yazılı sorusuna görüş bildirerek cevap verdi. Bakanlığın belirttiği görüşe göre işçi sendikadan ayrılsa, istifa etse bile dayanışma aidatı ödemek mecburiyetinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Bakanlık Açıkladı: İşçi Sendikadan Ayrılsa Bile Aidat Ödemek Zorunda

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler üye oldukları sendikadan ayrılmaları durumunda aidat ödeyip ödemeyecekleri konusu uzun süredir tartışılıyor. Oldukça sık tartışma konusu olan bu hususta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın yazılı sorusuna görüş bildirerek cevap verdi. Bakanlığın belirttiği görüşe göre işçi sendikadan ayrılsa, istifa etse bile dayanışma aidatı ödemek mecburiyetinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

28 Ocak 2019 Pazartesi 02:18
Bakanlık Açıkladı: İşçi Sendikadan Ayrılsa Bile Aidat Ödemek Zorunda

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler üye oldukları sendikadan ayrılmaları durumunda aidat ödeyip ödemeyecekleri konusu uzun süredir tartışılıyor. Oldukça sık tartışma konusu olan bu hususta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın yazılı sorusuna görüş bildirerek cevap verdi. Bakanlığın belirttiği görüşe göre işçi sendikadan ayrılsa, istifa etse bile dayanışma aidatı ödemek mecburiyetinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN AİDAT ÖDEMEK ZORUNDA

Sendikadan istifa eden üyeler, üyelik aidatı ödemiyor. Fakat toplu sözleşme hükümlerinden faydalanmak için, dayanışma aidatı ödemesi gerekiyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bildirilen görüş yazısı şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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